Як підготувати запаси їжі до вимкнень електроенергії: дієва порада для українців

Вакууматор для продуктів / © із соцмереж

Реклама

Восени та взимку українців попереджають про можливі відключення світла. Через тривалу відсутність електропостачання під загрозою опиняється якість домашніх харчових запасів. Поступове підвищення температури у знеструмленій камері призводить до швидкого псування продукції. Найперше псуються свіже м’ясо та риба, готові кулінарні страви та подрібнені овочі й фрукти, термін придатності яких після порушення цілісності упаковки мінімальний.

Продовжити свіжість продуктів може вакуумний пакувальник. Він видаляє повітря зі спеціального пакета, після чого герметично запаює його. Завдяки цьому продукти менше контактують з повітрям і вологою, а їхній колір, смак і аромат довше зберігаються свіжими, пише Choice.

Реклама

Як працює вакууматор?

Пристрій відкачує повітря з пакета й герметично закриває його. Такий спосіб пакування захищає їжу від вологи, протікання та контакту з повітрям. Практично використовувати вакууматор для залишків м’яса, нарізаних фруктів чи сезонних продуктів.

Реклама

Для домашнього використання одним з найпрактичніших варіантів є безкамерні моделі. Вони доступні й компактні. Принцип роботи досить простий. Відкритий край пакета вставляють у вакууматор, після чого пристрій відкачує повітря та запаює пакет. У результаті всередині утворюється герметичне середовище.

Для вакуумного пакування використовують спеціальні багатошарові полімерні пакети. Одна сторона має ребристу чи текстуровану поверхню. Вона допомагає повітрю рівномірно виходити з пакета під час роботи пристрою, а інший бік є гладким.

Для дому оптимальним вибором є саме зовнішній безкамерний вакууматор. Його користь полягає в тому, що герметично запаковані продукти довше зберігають свіжість і краще переносять заморожування, оскільки захищені від контакту з повітрям і вологою.

Тому перед можливими відключеннями можна заздалегідь розділити м’ясо, рибу, овочі, вакуумувати їх та покласти в морозильну камеру. Це допоможе краще організувати запаси та зменшити ризик втрати якості продуктів.

Реклама

Раніше заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський заявив про те, що взимку українці не повинні зіткнутися з масовими відключеннями електроенергії тривалістю по 12–16 годин на добу. Водночас енергосистема має серйозний виклик, пов’язаний з пошкодженням мережевої інфраструктури внаслідок російських атак.

Новини партнерів