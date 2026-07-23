Як платити менше за світло 2026 року: українцям нагадали, як зменшити рахунки за електроенергію

Світло / © unsplash.com

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Українці можуть зменшити витрати на електроенергію, використовуючи пільгові умови та правильно плануючи споживання.

Про це зазначається у повідомленні компанії «Прикарпатенерго-Трейд».

Який тариф діє зараз

Наразі для побутових споживачів діє тариф базовий 4,32 грн за 1 кВт·год.

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У компанії «Прикарпатенерго-Трейд» нагадали, які можливості допоможуть платити за електроенергію менше.

Як скористатися пільговим тарифом на електроопалення

Для споживачів, які використовують електроопалення або живуть у негазифікованих будинках, діє знижений тариф.

За умови споживання до 2000 кВт·год на місяць вартість електроенергії становить:

2,64 грн за кВт·год — у межах пільгового обсягу;

понад 2000 кВт·год — застосовується стандартний тариф 4,32 грн за кВт·год.

Тож домогосподарства з відповідними умовами можуть суттєво скоротити витрати на опалення.

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Перейти на двозонний лічильник і платити менше вночі

Ще один спосіб економії — використання зонного обліку електроенергії.

Для власників двозонних лічильників діє знижений нічний тариф у період від 23:00 до 07:00:

2,16 грн за кВт·год замість стандартних 4,32 грн;

для споживачів із пільговими умовами — 1,32 грн за кВт·год.

Це дозволяє перенести частину енергоємних процесів на нічний час, наприклад, прання, заряджання техніки чи роботу бойлера.

Контролювати споживання електроенергії

Зменшити платіжки можна і без зміни тарифу. Енергетики радять:

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не залишати техніку в режимі очікування;

використовувати енергоощадні лампи;

вмикати потужні прилади у години, коли діють дешевші тарифи;

стежити за справністю побутової техніки.

Нагадаємо, у серпні українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за 1 кВт·год. Тобто підвищення розцінок не буде.

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