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Як платити менше за світло 2026 року: українцям нагадали, як зменшити рахунки за електроенергію
Цьогоріч діє кілька способів знизити платіжки за електроенергію.
Українці можуть зменшити витрати на електроенергію, використовуючи пільгові умови та правильно плануючи споживання.
Про це зазначається у повідомленні компанії «Прикарпатенерго-Трейд».
Який тариф діє зараз
Наразі для побутових споживачів діє тариф базовий 4,32 грн за 1 кВт·год.
У компанії «Прикарпатенерго-Трейд» нагадали, які можливості допоможуть платити за електроенергію менше.
Як скористатися пільговим тарифом на електроопалення
Для споживачів, які використовують електроопалення або живуть у негазифікованих будинках, діє знижений тариф.
За умови споживання до 2000 кВт·год на місяць вартість електроенергії становить:
2,64 грн за кВт·год — у межах пільгового обсягу;
понад 2000 кВт·год — застосовується стандартний тариф 4,32 грн за кВт·год.
Тож домогосподарства з відповідними умовами можуть суттєво скоротити витрати на опалення.
Перейти на двозонний лічильник і платити менше вночі
Ще один спосіб економії — використання зонного обліку електроенергії.
Для власників двозонних лічильників діє знижений нічний тариф у період від 23:00 до 07:00:
2,16 грн за кВт·год замість стандартних 4,32 грн;
для споживачів із пільговими умовами — 1,32 грн за кВт·год.
Це дозволяє перенести частину енергоємних процесів на нічний час, наприклад, прання, заряджання техніки чи роботу бойлера.
Контролювати споживання електроенергії
Зменшити платіжки можна і без зміни тарифу. Енергетики радять:
не залишати техніку в режимі очікування;
використовувати енергоощадні лампи;
вмикати потужні прилади у години, коли діють дешевші тарифи;
стежити за справністю побутової техніки.
Нагадаємо, у серпні українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за 1 кВт·год. Тобто підвищення розцінок не буде.