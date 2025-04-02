Як по-новому збираються шукати порушників та ухилянтів: названо метод

В окремих чатах ОСББ тепер присутні поліцейські / © ТСН

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В Україні запроваджують нововведення — до чатів ОСББ долучили облікові записи поліцейських, які тепер за допомогою інтернет-додатків будуть мати можливість реагувати на повідомлення про порушників та порушення законодавства. Зокрема і мобілізаційного.

Як з’ясував ТСН.ua, облікові записи правоохоронців почали додавати поки що до окремих чатів ОСББ Київської області.

В коментарі для ТСН.ua речниця поліції Київської області Яна Єрмоленко розповіла про це наступне: «Такі заходи (додавання облікових записів поліцейських до чатів ОСББ — Ред.) є у Білоцерківському районі Київської області. Відповім на питання про те, чому поліцейського додають до такого чату. Про це попрохали самі голови ОСББ — прийшли до поліцейського офіцера громади і запропонували йому, спитали про те, чи погодиться він на те, щоб його додали до такого чату».

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ОСББ сподівається на оперативність

За даними поліції Київщини, один з голів ОСББ таким чином сподівається на те, що завдяки поліцейському буде моніторитись, контролюватись громадський порядок в будинку.

«Є ситуації, коли мешканці будинків завдяки камерам відеоспостереження бачать, що, наприклад, до під’їзду зайшли якісь невідомі підозрілі особи. В такому випадку можуть попрохати офіцера громади приїхати та перевірити обстановку в будинку. Крім того, якщо хтось з водіїв під час паркування пошкодив чужу автівку, якщо це зафіксувала відеокамера спостереження, то таке відео водій постраждалого авто може надіслати в чат і поліцейський зможе одразу відреагувати. Наприклад, зможе одразу викликати слідчо-оперативну групу», — повідомили нам у відділі комунікацій ГУНП в Київській області.

За даними поліцейських, офіцер громади також відреагує на повідомлення про порушення мобілізаційного законодавства кимось з мешканців.

«Поліцейський офіцер громади може реагувати на таке повідомлення, але зазвичай таким чином — передати інформацію до певного підрозділу», — уточнила Яна Єрмоленко.

Своєю чергою, новина про присутність поліцейських в чатах ОСББ викликала жваві дискусії в соцмережах. Одні з користувачів спочатку припустили, що такого не може бути, дехто схвалив таку ініціативу, мовляв, законослухняним громадянам нічого боятись, а частина дописувачів висловила своє незадоволення такою ініціативою.

Адвокат попереджає про наслідки окремих повідомлень

В той же час адвокат Роман Сімутін, коментуючи появу поліцейських в окремих чатах ОСББ Київської області, каже про наступне: «Якщо в чаті хтось напише, наприклад, про мобілізаційні заходи, про те, що на території будинку працюють працівники ТЦК, то це може трактуватись як перешкоджання законній діяльності ЗСУ, як зрив мобілізаційних заходів. Поліція може зафіксувати такий випадок та притягнути до відповідальності».

За його словами, ініціатива додавання облікових записів поліцейських сама по собі є непоганою та направленою на посилення безпеки, але, не виключено, що може бути використана і в інших цілях.

Раніше повідомлялось про те, що працівника звільнили через жарти у робочих чатах.

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