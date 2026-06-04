Як подати заяву на вступ до університету онлайн та які документи потрібні

Студентка / © unsplash.com

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2026 року більшість вступників до українських університетів подаватимуть заяви лише в електронній формі. Для цього потрібно створити особистий кабінет вступника в системі ЄДЕБО та підготувати низку документів.

Про це повідомляє education.ua.

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 1 липня та закінчується 15 жовтня 2026 року. Абітурієнти можуть подати до пʼяти заяв на бюджет без обмеження щодо кількості спеціальностей, та до 5 заяв на контракт. В кожній із заяв необхідно вказати пріоритетність від 1 до 10, де 1 — це найвища, а 10 — відповідно, найнижча.

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Для того щоб подати електронну заяву до вступу, необхідно авторизуватись в е-кабінеті, вказати у відповідному полі власний номер телефону та завантажити кольорове фото відповідного віку (розмір 3×4, формат.jpg). Після попередньо виконаних кроків система автоматично розблокує можливість подачі е-заяв.

Документи на вступ потрібно подавати через електронний особистий кабінет вступника, який реєструється під час вступної кампанії на сайті Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Як створити електронний кабінет

Для того, щоб зареєструвати електронний кабінет вступникам необхідно надати:

адресу електронної пошти

пароль

серію та номер документа про здобуту освіту (наприклад, про загальну середню освіту)

реквізити сертифіката НМТ чи іншого документа, що засвідчує рівень освіти

тип та номер (серія та номер) документа, що посвідчує особу, або ідентифікаційний код — для підтвердження особи в окремих випадках

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