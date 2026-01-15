ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
123
3 хв

Як події у Венесуелі можуть позначитися на Україні: у ВР пояснили

У Верховній Раді пояснили, як події у Венесуелі можуть позначитися на Україні.

Катерина Сердюк
Трамп і Путін

Трамп і Путін / © ТСН.ua

Події у Венесуелі мають значення для України. Річ у тім, що ця країна тривалий час перебувала серед союзників Росії.

Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, режим Ніколаса Мадуро був частиною так званої «коаліції авторитарних держав», які підтримують Кремль у війні проти України.

«Ми всі розуміємо, що Мадуро — це союзник Путіна. Для нас це важливо, адже йдеться про послаблення цієї, по суті, „коаліції зла“, яка веде війну проти України», — наголосив Мережко.

Нардеп підкреслив, що російську агресію не можна розглядати виключно як конфлікт між двома державами.

«Ми воюємо не з однією країною, а з цілою коаліцією авторитарних режимів, до якої, зокрема, входила і Венесуела. Тому будь-які зміни там — це поразка цієї агресивної коаліції», — пояснив він.

Водночас політик застеріг, що розвиток подій у Венесуелі може бути непростим і потребує зваженого підходу з боку міжнародної спільноти.

«Ми не знаємо, як саме будуть розгортатися події. Я дивлюся на це не лише як політик, а й як фахівець з міжнародного права. Тут можуть виникнути певні складнощі», — зазначив голова комітету.

Мережко також наголосив, що для України принципово важливо відстоювати міжнародне право і уникати подвійних стандартів у зовнішній політиці.

«Я не вірю в подвійні стандарти — це небезпечно. Події у Венесуелі мають розвиватися, по-перше, в межах міжнародного права, а по-друге — в руслі демократії», — підсумував народний депутат.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про затримання Ніколаса Мадуро і вивезення лідера Венесуели з країни. Він зазначив, що американці успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели.

Події прокоментував міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопес. За його словами, країна стала об’єктом військової агресії з боку США. Йдеться про проникнення в тил через газові комунікації в районах Фуерте-Туна, Каракас, штатів Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра та завдання ударів по цивільних об’єктах із бойових гелікоптерів.

Операцію Трамп назвав «блискучою». «Багато чудового планування, багато чудових військ і чудових людей», — висловився Трамп.

У США оцінили, що під час операції загинуло близько 75 людей. Венесуела заявляє про загибель щонайменше 24 своїх бійців, а Куба — про загибель 32 своїх військових та поліцейських.

США згодом розпочали блокаду танкерів.

«Я наказую здійснити ПОВНУ І КОМПЛЕКСНУ БЛОКАДУ ВСІХ ПІДСАНКЦІЙНИХ НАФТОВИХ ТАНКЕРІВ, що входять до Венесуели та виходять з неї», — заявив Трамп.

Пізніше, на початку січня, щонайменше чотири танкери, більшість з яких були завантажені нафтою, вийшли з країни у «темному режимі» — з вимкненими транспондерами — на тлі блокади з боку США. Вони повернулися до вод Венесуели.

123
