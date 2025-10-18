- Дата публікації
Як потрапити до ЦСО "А" СБУ: покрокова інструкція
Бути частиною Центру спеціальних операцій «А» СБУ — не просто вибір місця служби. Це підрозділ, де цінують командну роботу, відповідальність та постійний розвиток.
Сьогодні двері підрозділу відкриті для всіх, навіть для цивільних без бойового досвіду. Головне: мати бажання захищати Батьківщину, мотивацію та характер!
Ми підготували покроковий гід для тих, хто хоче долучитися до ЦСО «А»:
• які кроки чекають кандидатів після заповнення анкети;
• як проходить підготовка та навчання;
• які можливості відкриває служба у складі ЦСО «А» СБУ.
Дивись інструкцію, а якщо будуть додаткові питання — уточнюй у рекрутерів: +380674016605
Нагадаємо, підрозділи Служби безпеки України є одними з кращих на фронті по кількості ураженої техніки ворога. Це відбувається завдяки системній роботі голови Василя Малюка, який перетворив СБУ на воюючу спецслужбу у воюючій країні.