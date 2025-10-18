Як потрапити до ЦСО "А" СБУ: покрокова інструкція

СБУ / © СБУ

Бути частиною Центру спеціальних операцій «А» СБУ — не просто вибір місця служби. Це підрозділ, де цінують командну роботу, відповідальність та постійний розвиток.

Сьогодні двері підрозділу відкриті для всіх, навіть для цивільних без бойового досвіду. Головне: мати бажання захищати Батьківщину, мотивацію та характер!

Ми підготували покроковий гід для тих, хто хоче долучитися до ЦСО «А»:

•⁠ ⁠які кроки чекають кандидатів після заповнення анкети;

•⁠ ⁠як проходить підготовка та навчання;

•⁠ ⁠які можливості відкриває служба у складі ЦСО «А» СБУ.

Дивись інструкцію, а якщо будуть додаткові питання — уточнюй у рекрутерів: +380674016605

Нагадаємо, підрозділи Служби безпеки України є одними з кращих на фронті по кількості ураженої техніки ворога. Це відбувається завдяки системній роботі голови Василя Малюка, який перетворив СБУ на воюючу спецслужбу у воюючій країні.