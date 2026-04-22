Як повернути чоловіків з-за кордону: три сценарії без масової депортації українців

Народний депутат України Федір Веніславський

Народний депутат Федір Веніславський детально пояснив можливі механізми повернення військовозобов’язаних громадян України з інших країн. За його словами, хоча швидкого універсального алгоритму не існує, уряди мають три реальні шляхи для видворення порушників.

Про головні юридичні перепони щодо масової депортації ухилянтів член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розповів під час інтерв’ю для UKRLIFE.TV.

Екстрадиція і порушення правил перебування

За словами Веніславського, питання перспективи повернення українських громадян варто розділити на три окремі чинники. Перший варіант стосується тих чоловіків, які залишили територію держави шляхом вчинення кримінального злочину. В такому разі українські правоохоронці реєструють провадження, після чого можуть офіційно вимагати екстрадиції правопорушника в рамках надання міжнародної правової допомоги.

Другий механізм стосується порушення міграційних правил. Нардеп пояснив, що якщо українці не дотримуються норм перебування в тій країні, де вони отримали прихисток, місцева влада має повне право примусово видворити їх до України.

Політичне рішення та адміністративна відповідальність

Третім можливим чинником політик назвав суто політико-правове рішення з боку урядів тих держав, де наразі перебувають українці. Вони можуть самостійно розробити та ухвалити спеціальні алгоритми для повернення осіб, які незаконно залишили українську територію.

«Сказати, що це простий і дуже швидкий механізм — точно неправильно, оскільки в переважній більшості незаконний перетин кордону є адміністративним правопорушенням, за яке не екстрадують», — наголосив Веніславський.

Він додав, що проблема лежить не лише у площині українського національного законодавства, а й безпосередньо стосується міжнародно-правового регулювання статусу осіб, які рятуються від війни.

Нагадаємо, Німеччина солідарна з зусиллями Києва щодо збереження мобілізаційного та людського ресурсу. Тому Берлін готує механізми для повернення українських біженців додому.