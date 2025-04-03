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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Як повернути квитки, що було втрачено після кібератаки: план дій від "Укрзалізниці"

“Укрзалізниця” повертає користувачам втрачені після кібератаки квитки.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Укрзалізниця

Як повернути квитки на потяг / © Укрзалізниця

В акаунтах пасажирів відновлять електронні залізничні квитки, які були придбані в застосунку «Укрзалізниці» до кібератаки.

Про це пише пресслужба “УЗ”.

Як відновити свій ж/д квиток, придбаний раніше

  1. Зайдіть в свій акаунт в застосунку «Укрзалізниці».

  2. Натисніть на банер на головній сторінці, який переведе вас на окрему сторінку перегенерації квитка.

  3. Натисніть кнопку «Завантажити PDF-квиток» та збережіть відновлений квиток на своєму телефоні.

В «УЗ» рекомендують всім пасажирам додати свою дійсну електронну пошту до власних акаунтів у застосунку та на сайті «Укрзалізниці», адже всі нові квитки автоматично дублюються на пошту, якщо вона була вказана в профілі користувача.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» понад 7 днів ліквідовувала наслідки кібератаки, яку здійснили на її онлайн-сервіси. Як заявили в «УЗ», жодна інформація про спеціальні або військові вантажі в її системі не зберігається.

А від 29 березня після кібератаки в онлайн-сервісах «Укрзалізниці» з продажу квитків не було зафіксовано збоїв, і вони стабільно працювали.

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