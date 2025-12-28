ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1981
2 хв

Як повернути українців з-закордону: Подоляк назвав ключові умови

Радник Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, за яких умов українці повертатимуться з-за кордону. Йдеться про безпеку, стабільні правила, незалежні суди та міжнародну репутацію України.

Кирило Шостак
Михайло Подоляк

Михайло Подоляк / © Associated Press

Українці почнуть повертатися з-за кордону, якщо в Україні будуть зрозумілі правила, безпека та справедлива система ухвалення рішень.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

За його словами, держава має мінімізувати адміністративний тиск і забезпечити повну прозорість у роботі інституцій.

“Люди будуть повертатися, якщо будуть розуміти, що тут є правила. Це ключове”, – наголосив Подоляк.

Він підкреслив, що йдеться насамперед про стабільність законодавства, незалежну судову систему та відчуття справедливості.

“Стабільні правила, незалежна судова система, відчуття справедливості, що ти можеш звернутися, якщо в тебе є якісь проблеми, до відповідної вертикалі й отримаєш справедливий результат. Це все приведе сюди багато людей”, – зазначив радник Офісу президента.

Окремо Подоляк наголосив на важливості питання безпеки. За його словами, українці мають бути впевнені, що держава здатна гарантувати захист і що ризик нової війни мінімізований.

Ще однією важливою умовою він назвав репутаційний статус країни.

“Якщо людина буде розуміти, що вона житиме в країні, яка репутаційно виглядає максимально ефектно, вона сюди повернеться”, – додав Подоляк.

До слова, за прогнозами експерта, після війни до України повернеться лише 30% громадян, хоча раніше очікувалося 60%. Зміна прогнозу пов’язана зі значними руйнуваннями та адаптацією українців за кордоном. Головним чинником повернення є безпековий фактор (ризики майбутньої агресії). Наступні ключові чинники – наявність житла та роботи. Найменші шанси на повернення тих, хто виїхав цілою родиною.

