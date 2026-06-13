Як повернутися із СЗЧ без бюрократії: Федоров дав покроковий алгоритм

Міністр оборони Михайло Федоров

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В Україні стартувала комплексна трансформація системи військової служби. Одним із ключових елементів реформи став запуск швидкого механізму (fast track) для повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ), безпосередньо до найефективніших підрозділів Сил оборони.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, головна мета сервісу — прибрати зайву бюрократію та дати мотивованим людям можливість застосувати свій досвід там, де він буде найбільш корисним для оборони країни. Скористатися програмою можна до 20 вересня 2026 року, якщо СЗЧ було зафіксовано до 12.06.2026 р. Наразі послуга доступна для ЗСУ та ДССТ, а для Нацгвардії (НГУ) запрацює найближчими днями.

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Покроковий алгоритм повернення із СЗЧ

Процедура відбувається онлайн через застосунок «Армія+» і складається з п’яти простих етапів:

Крок 1. Перевірка. В Армія ID військовослужбовця має з’явитися плашка: «Зафіксовано відсутність на службі».

Крок 2. Рапорт. У самому застосунку необхідно перейти за маршрутом: Сервіси → Рапорти → «Повернення на службу після СЗЧ».

Крок 3. Вибір військової частини. Користувач самостійно обирає новий підрозділ зі списку своєї структури, вказує бажаний напрям служби, наявний досвід та підписує рапорт онлайн.

Крок 4. Зв’язок. Після перевірки документа представники обраної частини зв’язуються з військовим для уточнення деталей.

Крок 5. Прибуття. Як тільки рапорт погодять, у застосунку з’явиться статус «У дорозі». Це означає, що військовий має 5 днів, аби прибути до нового місця служби.

Для тих, кому потрібна детальна консультація на будь-якому з етапів, працює гаряча лінія Міноборони за телефоном: 0 800 605 100 (щодня з 09:00 до 20:00).

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заяив про те, що військових з найбільшим досвідом на передовій звільнять до кінця року.

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