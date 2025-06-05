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Як повернутися із СЗЧ за допомогою "Армія+": алгоритм дій від Міноборони
Міноборони надало покрокову інструкцію для повернення на службу із СЗЧ та уникнення кримінального провадження.
Військові мають можливість повернутись із СЗЧ на службу до 30 серпня та звільнитись від кримінального провадження. Найпростіший спосіб — подати рапорт через «Армію+».
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Як повернутись із СЗЧ
Усе починається з подачі рапорту, заповнення якого займає близько п’яти хвилин.
Після цього:
Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує рапорт та підтверджує дані в ньому;
військовий має 24 години, щоб прибути до відповідного відділу ВСП. Там оформляються документи, робиться припис та надається допомога у безпечному доправленні до однієї з військових резервних частин.
Командир частини, своєю чергою, протягом трьох діб повинен відновити грошові виплати та соціальні гарантії військовослужбовця та у день продовження військової служби повідомити про це відповідні органи.
Зміна місця служби
«Після поновлення на службі можна вже звідти подати рапорт на зміну місця служби. Для цього на екрані з питанням «Чому бажаєте змінити частину» потрібно вибрати пункт «Повертаюсь на службу після СЗЧ». У рекомендаційному листі зазначається вже поточна посада в батальйоні резерву. За потреби Кадровий центр ЗСУ, який розглядає рапорти на зміну місця служби, додатково перевірить дані напряму в батальйоні», — відзначає Міноборони.
Можливість доступна бійцям, які здійснили СЗЧ до 10 травня. Втім, ті, хто зробив це після цієї дати — зможуть повернутися лише в ту частину, з якої пішли, а поновлення на службі може тривати місяці.
Нагадаємо, мобілізований втік з частини і майже на півтора року повернувся до цивільного життя: його покарали.