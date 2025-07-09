Як повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою – роз’яснення Міноборони

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Військовослужбовці, які самовільно залишили свої частини до 10 травня 2025 року, зможуть повернутися до служби без кримінального переслідування. Вони мають право відновитися за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

«Слід сказати, що станом на зараз військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, знову можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року. Звертаюся до всіх військовослужбовців, які мають наміри повернутися в СЗЧ», — розповіла вона.

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Черногоренко, звернувшись до військових, які мають намір повернутись, із проханням уважно поставитися до встановлених термінів. Подати документи для добровільного повернення можна до 30 серпня 2025 року включно.Військові можуть повернутись зі СЗЧ без тюрми: діє оновлений порядок

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, мають можливість добровільно повернутись до служби без ув’язнення. Для цього діє оновлений алгоритм, який почав працювати з 1 березня 2025 року. Про це нагадала речниця Міноборони Дарина Черногоренко, звернувшись до військових із закликом звернути увагу на встановлені строки.

Коли кримінальне провадження не відкривається

Якщо самовільне залишення частини (СЗЧ) тривало до 3 діб, то кримінальне провадження не порушується. У такому випадку військовий може повернутись до частини, яку залишив. Після повернення йому відновлюють грошове забезпечення, а також продовольче, речове й інше забезпечення.

Якщо СЗЧ було понад 3 доби — що робити

Для військових, які залишили частину понад 3 дні, але вперше і бажають повернутись, передбачено такий алгоритм:

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Порушується кримінальне провадження.

Військовий звертається через застосунок Армія+ до командира своєї частини й отримує письмову згоду на повернення.

Потім подає клопотання до прокурора, слідчого або суду про намір відновити службу, додаючи згоду командира.

Матеріали передаються до суду, який може звільнити військового від відповідальності.

Після отримання відповідного рішення, військовослужбовець повертається до служби.

Що буде у разі повторного порушення або небажання повертатись

Якщо СЗЧ тривало понад 3 доби, вчинене повторно або військовий не має наміру повертатись, передбачено:

Кримінальне провадження;

Розшук і затримання військовослужбовця;

Обрання запобіжного заходу;

Направлення до суду обвинувального акту;

Позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Алгоритм добровільного повернення з СЗЧ

Військовий подає рапорт про бажання повернутись.

Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує рапорт, перевіряє дані.

Протягом 24 годин військовий має прибути до відділу ВСП.

У відділі оформлюють документи, видають припис і допомагають з доставкою до резервної частини ЗСУ.

Командир частини має за 3 доби відновити грошове забезпечення, соцгарантії і повідомити відповідні органи про поновлення служби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Сумській області до 5 років позбавлення волі засудили військового, який втік з частини і категорично відмовився від служби в армії. Його звинуватили в дезертирстві.