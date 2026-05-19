Як повернутися після СЗЧ: покроковий алгоритм для військових 2026 року

Добровільне повернення після СЗЧ

Самовільне залишення військової частини (СЗЧ) не означає автоматичної втрати можливості повернутися до служби. Для військовослужбовців, які готові добровільно відновити службу, в Україні діє визначений механізм повернення, який дозволяє врегулювати ситуацію у правовому полі.

Про це зазначила очільниця правління громадської організації «Український центр захисту прав людини» Людмила Денісова.

Вона наголосила, чим швидше людина почне офіційно оформлювати повернення після СЗЧ, тим більше шансів уникнути додаткових проблем і спростити подальшу процедуру.

Намір повернутися: як і кому повідомити про своє рішення

Передусім військовому необхідно добровільно повідомити про намір повернутися. Зробити це можна через територіальний підрозділ ВСП, правоохоронні органи, ТЦК або безпосередньо через свою військову частину.

Після цього запускається офіційна процедура оформлення документів та відновлення на службі. У багатьох випадках військовослужбовця можуть направити до резервного підрозділу або визначити подальше місце проходження служби окремим рішенням командування.

Як пояснити причину СЗЧ

Також слід одразу підготувати всі документи, які можуть пояснювати причини СЗЧ (медичні довідки, висновки лікарів, документи про сімейні обставини або інші підтвердження). Особливо важливо це у випадках, коли причиною залишення частини стали проблеми зі здоров’ям або відсутність можливості отримати лікування.

Як подавати документи

Окрему увагу варто приділити офіційній фіксації всіх звернень і рапортів. Юристи рекомендують подавати документи таким чином, щоб залишалося підтвердження їхнього отримання, а саме, через рекомендовані листи, електронні сервіси або адвокатські запити.

Також важливо пам’ятати, що добровільне повернення після СЗЧ є одним із ключових факторів, які враховуються під час розгляду ситуації правоохоронними органами та судом.

Нагадаємо, в Україні проводиться мобілізація чоловіків до 25 років зі статусом військовозобов’язаних. Закон ВР про заборону їхнього призову досі не набув чинності.

