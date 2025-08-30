- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 2 хв
Як повертати українців із ворожої пропаганди: Буданов про методи роботи на звільнених територіях
З українцями, які тривалий час жили в окупації, потрібно працювати системно та поступово, щоб не створити нову точку нестабільності.
Керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що одне з питань, яке він чує найчастіше — що робити з українцями, які тривалий час жили в окупації, були «отруєні» російською пропагандою, а тепер їх звільнили. Попри свою складність, це питання має доволі просту відповідь — потрібно працювати з цими людьми поступово та системно.
Фрагмент виступу Буданова під час форуму Головного управління розвідки, що відбувся 29-30 серпня, опублікував Telegram-канал Новини.LIVE
Буданов зазначив, що просто казати цим людям, що вони були ідіотами і їм казали брехню, не спрацює. За його словами, людина психологічно не хоче визнавати, що вона десь помилялася, навіть якщо вона знає, що це так.
«Надмірне намагання одразу одягти їх, умовно кажучи, в вишиванку, буде стикатись з шаленим опором. Навіть не тому, що хтось проти неї, а просто тому, що знову ж таки з людиною щось роблять проти її волі. Тобто тут потрібен системний, класичний покроковий підхід», — наголосив керівник ГУР.
Він підкреслив, що не можна показувати цим людям, що їх сприймають як ворогів.
«Це наші громадяни. Це вони потрапили в дуже важку ситуацію і так сталося, що вони були під окупацією. Якщо ми почнемо всю цю безсистемну роботу, не дай Боже, так виявиться, що ми створимо просто внутрішню собі ще одну точку нестабільності в кожному місці, де таке станеться. Бо з’явиться величезна кількість людей, яка буде казати, а чого ви з мене робите ворога народу? В чому я винний? Я працював там, не знаю, в котельні, а я лікар в лікарні був. В чому моя особиста вина? Це серйозніше питання, на жаль, воно не вирішено до сих пір», — зауважив він.
Буданов також додав, що війна змусила всі спеціальні та розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки та створити велику мережу майданчиків для поширення потрібної інформації.
«Знову ж таки, в контексті майбутньої деокупації наших територій, треба розуміти, що багато хто з цих людей перший період, обираючи умовно між каналом „Інтер“ і „Росією-1“, буде обирати „Росію-1“. Це теж треба пам’ятати. Тому створена ціла мережа ресурсів і для таких громадян. Таким чином ми плануємо когнітивно впливати, змінювати їхнє мислення, не тільки думки, а й мислення. Це те, до чого ми готуємося», — пояснив очільник української розвідки.
