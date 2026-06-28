Як поводитись на пляжі під час тривоги: у ДСНС дали чітку відповідь

Рятувальники на пляжі Києва / © kyivcity.gov.ua

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Під час дії сигналу повітряної тривоги відпочивальники зобов’язані негайно залишати пляжі та прямувати до найближчих захисних споруд. Чекати на березі, сподіваючись, що загроза омине, категорично не рекомендується.

На цьому наголосив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Павло Петров в ефірі Ранок.LIVE.

Безпека на офіційних та диких пляжах

За словами речника, на офіційно визначених пляжах Києва наразі чергують професійні рятувальники. Усі вони пройшли відповідну підготовку та готові оперативно надати домедичну допомогу у разі потреби.

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Проте найбільшу загрозу для життя, як і раніше, становлять стихійні та неофіційні місця для купання. Саме там найчастіше стаються нещасні випадки на воді.

«Під час сигналу повітряної тривоги все ж таки потрібно користуватися укриттям, а не чекати на пляжі, думаючи, що загроза омине. Безпека людини в першу чергу залежить від неї самої», — підкреслив Павло Петров.

Як знайти найближче укриття біля водойми

У ДСНС радять громадянам дбати про логістику безпеки заздалегідь: вирушаючи на відпочинок, варто одразу з’ясувати, де розташоване найближче бомбосховище.

Мешканці столиці можуть швидко знайти найближче захисне приміщення за допомогою інтерактивної мапи укриттів у мобільному застосунку «Київ Цифровий».

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Нагадаємо, уламки збитих «Шахедів» чи інших ворожих безпілотників, які дедалі частіше знаходять на українських пляжах та біля водойм, становлять смертельну небезпеку. Сапери наголошують, що чіпати їх чи намагатися розглянути категорично заборонено.

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