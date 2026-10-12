Як працюватиме новий пункт пропуску з Румунією: скільки пропускатимуть автобусів та машин

Як працюватиме новий пункт пропуску з Румунією

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Новостворений прикордонний пункт пропуску з Румунією «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» розрахований на середній потік у 400 легкових машин за добу в обидва боки. Проте в пікові періоди та за умови високої інтенсивності руху ця цифра може зростати до 500 автівок. Як працюватиме новий контрольно-пропускний пункт?

Про це в ефірі «День.LIVE» повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Як працюватиме новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

За словами Демченка, у майбутньому інфраструктуру об’єкта розширять. Це дозволить налагодити пропуск автобусів і вантажних автомобілів, що суттєво зменшить черги на інших ділянках кордону та зробить транспортне сполучення з Румунією зручнішим і швидшим.

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«Звісно, що інтенсивність зараз дещо менша, але в цілому створення додаткового напрямку, створення додаткового пункту пропуску — це також важливий компонент для повноцінного прикордонного руху», — додав Демченко.

Водночас у ДПСУ нагадали про безпекові виклики. Росіяни не раз атакували прикордонну інфраструктуру в Одеській області, а також у районі пункту «Ягодин», що на кордоні з Польщею.

З огляду на це, у ДПСУ акцентують на критичній потребі розгортання додаткових укриттів для захисту громадян, зокрема, мобільних конструкцій.

На деяких ділянках такі укриття вже будують за активного сприяння міжнародних партнерів.

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На кордоні з Румунією запрацював новий пункт пропуску

Нагадаємо, на кордоні України з Румунією в Закарпатській області запрацював новий автомобільний пункт пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй». Це перший новий перехід між країнами в регіоні за майже 20 років і третій загалом.

Для запуску об’єкта українська сторона збудувала під’їзну дорогу та встановила модульну інфраструктуру, а румунські партнери звели пункт пропуску й новий міст через річку Тиса. Наразі рух відкрито на тимчасовій інфраструктурі, що дозволяє перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на інші переходи.

На цьому етапі пункт пропуску зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. Надалі планується будівництво повноцінного комплексу для вантажівок та автобусів, що дозволить додатково пропускати до 360 вантажних автомобілів і 50 автобусів щодня.

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