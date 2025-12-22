Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" на Різдво і Новий рік

Новий рік / © ТСН

Реклама

Найбільші поштові оператори України — «Нова пошта» та «Укрпошта» — оприлюднили графіки роботи на період Різдва та Нового року, повідомивши, у які дні відділення працюватимуть у звичайному режимі, а коли буде скорочений графік або вихідні.

Про це повідомили у пресслужбі «Нової пошти» на Facebook, а також генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у своєму Telegram.

Графік роботи «Нової пошти»

За інформацією компанії, більшість відділень працюватимуть без змін у різдвяні дні:

Реклама

24 та 25 грудня — робота за стандартним графіком;

31 грудня — відділення працюватимуть до 17:00;

1 січня — вихідний день: відділення та кур’єри не працюватимуть, однак поштомати залишатимуться доступними для отримання відправлень;

у решту днів — звичайний режим роботи.

У компанії радять клієнтам заздалегідь перевіряти графік конкретного відділення, оскільки він може відрізнятися залежно від локації.

Як працюватиме «Укрпошта»

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що компанія також зберігає стабільний режим роботи напередодні свят.

24 та 25 грудня — усі відділення працюють у звичайному режимі;

31 грудня — скорочений робочий день;

1 січня — офіційний вихідний;

2 січня — повернення до стандартного графіка обслуговування клієнтів.

Окремо Смілянський нагадав, що 24 грудня є останнім днем подання заявок на участь у програмі «Зимова підтримка». За його словами, цією можливістю вже скористалися понад 1,7 млн українців, і він закликав не відкладати подання документів на останній момент.

Реклама

У поштових службах закликають клієнтів завчасно планувати відправлення та отримання посилок, зважаючи на святкові зміни в роботі відділень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що компанія «Нова пошта» повідомила про закриття свого останнього пункту обслуговування у місті Святогірськ на Донеччині.