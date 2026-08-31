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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1376
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Як працюватимуть школи Києва від 1 вересня на тлі атак РФ

Заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати модель роботи залежно від тривалості тривог та рівня загрози.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Усі столичні школи розпочнуть навчальний рік

Усі столичні школи розпочнуть навчальний рік / © Associated Press

У Києві перший тиждень навчального року в школах планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Але заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації.

Про це заявив заступник очільника КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, визначено різні формати — від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного та дистанційного навчання.

Також розглядається можливість роботи у другу зміну.

«Школи визначатимуть оптимальну модель з урахуванням можливостей закладу, укриття та безпекової ситуації. Батьки зможуть обирати формат у межах запропонованих моделей», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що формат святкової лінійки до Дня знань у Києві визначатиме не міська влада, а кожна школа окремо. Заклади освіти мають відповідні уповноваження.

У Департаменті освіти пояснили, що відповідно до Закону України «Про освіту» заклади мають академічну та організаційну автономію. Саме тому рішення про проведення святкової лінійки належить до компетенції керівництва конкретної школи.

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