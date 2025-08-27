Як працює "Пакунок школяра" і що робити, якщо в "Дії" немає даних про дитину

Школяр / © pexels.com

В Україні триває подавання заяв у межах програми «Пакунок школяра», за якою батьки першокласників можуть отримати одноразову виплату у 5000 грн. У Міністерстві освіти та науки повідомили деталі роботи програми і пояснили, що робити, якщо в застосунку «Дія» відсутні дані про дитину.

Як акцентували у МОН, на вчасність та відсутність труднощів під час отриманні допомоги за програмою «Пакунок школяра» впливає те, наскільки правильно школи оформлять дані про нового учня.

«Пакунок школяра» 2025 — як працює система?

Після того, як дитину зараховують до школи, дані про неї обов’язково мають внести до системи Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ). Це — єдине джерело для підтвердження, що дитину справді зараховано до 1 класу. Верифікація відбувається автоматично, зокрема через Держреєстр актів цивільного стану.

Під час подання заяви в застосунку «Дія» або зміни статусу заяви система надсилає запит до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Раз на два дні Фонд отримує з АІКОМ зведений перелік першокласників і додатково перевіряє актуальний статус школяра та дані батьків чи інших законних представників. Після цих перевірок ПФУ опрацьовує заяву та організовує виплату.

«Пакунок школяра» — що робити, якщо в «Дії» немає інофрмації про дитину?

Якщо інформація про дитину відсутня в послузі «Пакунок школяра» у «Дії», Міносвіти радить зробити таке:

уточнити у школі, чи внесені дані дитини до модернізованого АІКОМ. Школі варто перевірити наявність в АІКОМ реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) батьків. Якщо цих даних немає, їх треба надати школи для внесення;

слід пам’ятати, що повідомлення в «Дії» надходить лише після передавання даних із системи АІКОМ до ПФУ, а не в день подання заяви чи зарахування дитини до школи. Затримка може становити до 48 год.

Ті, хто не користуються «Дією» або не має ID-картки чи закордонного паспорта, можуть оформити виплату через сервісний центр Пенсійного фонду. В цьому разі дані дитини теж мають бути внесені до АІКОМ.

У МОН наголосили, що подати заяву на виплати в межах «Пакунка школяра» можна не пізніше 15 листопада 2025 року. Виплата зарахується на «Дія.Картку» за 14 днів від моменту подання заявки.

Відмова у виплаті за «Пакунком школяра» — причини

У виплаті допомоги в межах програми «Пакунок школяра» можуть відмовити через такі причини:

перебування родини за кордоном чи на тимчасово окупованій території. У такому разі виплату можна отримати після повернення;

відрахування або переведення дитини до іншої школи. Для виплат батьки мають подати нову заяву;

невідповідність даних у держреєстрах. У такому разі допомога можлива після оновлення інформації.

Нагадаємо, 7 липня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск програми «Пакунка школяра». Вона передбачає виплату грошової допомоги у 5000 грн на придбання всього необхідного для першокласників, які навчатимуться в офлайн-форматі. Завдання програми — стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.