Як правильно одягатися у холод, щоб не змерзнути: поради від прикордонників

Прикордонники наголошують, що у холодну погоду важливо правильно одягатися та зберігати тепло, а не намагатися зігрітися вже після переохолодження.

Про це повідомляють у Держприкордонній службі України у Telegram.

Фахівці радять носити декілька шарів одягу замість одного-двох товстих шарів — так тепло зберігається значно ефективніше. Взуття має дозволяти рухати пальцями, адже обмеження рухливості швидко призводить до переохолодження ніг. Мокрий одяг або носки слід якнайшвидше зняти, щоб не втрачати тепло тіла.

Для обігріву можна використовувати хімічні грілки або термоковдри, які входять до складу індивідуальних аптечок прикордонників. Їх рекомендують розміщувати під одягом, наприклад під бушлатом або флісовою кофтинкою, або обмотувати ними ноги перед взуттям.

У відомстві підкреслили, що тепло виробляє саме тіло, особливо під час руху. Незалежно від кількості шарів одягу чи устілок у взутті, без активності тіло швидко охолоджується.

«Скільки б ви не наділи на себе одягу, він лише зберігає тепло, а не виробляє його. Рух — головний спосіб підтримувати тепло в організмі», — наголосили прикордонники.

Громадян закликають дотримуватися цих порад під час перебування на холоді, особливо у походах, під час служби на кордоні чи тривалого перебування на вулиці у мороз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині з заметів витягли десяток автівок та дві «швидкі», на Вінниччині та Черкащині дерева заблокували траси, а на заході країни хуртовини вирують уже кілька днів поспіль.