Як правильно перейти з бронювання на відстрочку

Мобілізація триває / © ТСН

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Військовозобов’язаному краще не звільнятися з роботи, доки в нього не оновиться підстава для звільнення від мобілізації.

На порталі «Юристи.UA» пояснили деталі.

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Згідно з законом, людина може мати бронювання й паралельно оформлювати відстрочку. Доки відповідного рішення не буде — «бронь» буде гарантувати, що військовозобов’язаного не мобілізують.

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Як розповів юрист Владислав Дерій, людина не повинна бути безробітною для оформлення відстрочки по догляду. Тобто бронювання краще не скасовувати раніше.

«Якщо ви звільнитесь, то роботодавець анулює бронювання і повідомить про вас ТЦК. Якщо після цього виникнуть складнощі з отриманням Акта встановлення факту здійснення догляду, або ТЦК відмовить у наданні відстрочки з будь-яких причин (наприклад, неповний пакет документів), ви залишитесь без жодної підстави для відстрочки і підлягатимете призову по мобілізації», — зазначив Дерій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок надання відстрочок від мобілізації. Військовозобовʼязані зможуть переоформити чинну відстрочку, якщо отримали іншу законну підставу, водночас попередня відстрочка діятиме до ухвалення рішення за новою заявою, повідомило Міністерство оборони.

Якщо військовозобовʼязаний не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку, нову заяву не формуватимуть. Виняток становлять випадки переоформлення відстрочки або коли до завершення її строку залишилося менше 30 днів.

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Порядок надання відстрочок від мобілізації визначається законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та урядовими постановами. Відстрочку можуть отримати, зокрема, студенти, багатодітні батьки, особи, які доглядають за близькими родичами, а також інші категорії громадян, визначені законом.

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