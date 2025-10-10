- Дата публікації
Як правильно підключати електроприлади після повернення світла: у ДСНС пояснили
Щоб запобігти аваріям та пожежам, слід знати правила заживлення електричних приладів після того, коли світло з’явиться.
Українців закликали правильно підключати електроприлади після увімкнення світла. Одномоментне заживлення декількох може нести загрозу.
Про це повідомляє ДСНС.
Як уникнути аварій
У ДСНС пояснили, чим загрожує одномоментне підключення великої кількості приладів пілся тривалої відсутності електроенергії.
“Відсутня електроенергія, а ви вже подумки плануєте, як, щойно вона з’явиться, одразу ж увімкнете електрочайник, розігрієте їжу в мікрохвильовці та завантажите речі у пральну машину? Не так швидко!”, — просять енергетики.
Так, є декілька простих правил для уникнення аварій, поломок техніки та пожежі:
у момент, коли світло буде відсутнє — від’єднайте від мережі всі прилади, які споживають багато електроенергії;
коли електроенергія з’являється — не поспішайте вмикати всі прилади разом;
електрогенератори та насосні станції підключайте до мережі щонайменше через 20 хвилин після появи світла —вони споживають дуже багато електроенергії, а через це можуть спричинити перенапругу в мережі.
Раніше ми писали про покращення ситуації з водопостачанням та електроенергією у Києві та регіонах України.
Так:
водопостачання повністю відновили — і йдеться про усі райони столиці;
роботи з відновлення електропостачання тривають — від ночі заживлено 540 тисяч споживачів Києва;
вдалося запустити інфраструктуру водопостачання у Кіровоградській області — до ранку обіцяють дати воду;
повністю заживлено — Черкаську область повністю заживлено;
скасовано графіки аварійних відключень — Донеччина;
аварійні відключення продовжують застосовуватися в окремих районах Києва, в Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях;
відключення для промисловості — у Дніпропетровській області та на Запоріжжі
графіки погодинних відключень (три черги) — Чернігівщина.