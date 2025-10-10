Як правильно підключати електроприлади після повернення світла: у ДСНС пояснили

Відключення світла / © iStock

Українців закликали правильно підключати електроприлади після увімкнення світла. Одномоментне заживлення декількох може нести загрозу.

Про це повідомляє ДСНС.

Як уникнути аварій

У ДСНС пояснили, чим загрожує одномоментне підключення великої кількості приладів пілся тривалої відсутності електроенергії.

“Відсутня електроенергія, а ви вже подумки плануєте, як, щойно вона з’явиться, одразу ж увімкнете електрочайник, розігрієте їжу в мікрохвильовці та завантажите речі у пральну машину? Не так швидко!”, — просять енергетики.

Так, є декілька простих правил для уникнення аварій, поломок техніки та пожежі:

у момент, коли світло буде відсутнє — від’єднайте від мережі всі прилади, які споживають багато електроенергії;

коли електроенергія з’являється — не поспішайте вмикати всі прилади разом;

електрогенератори та насосні станції підключайте до мережі щонайменше через 20 хвилин після появи світла —вони споживають дуже багато електроенергії, а через це можуть спричинити перенапругу в мережі.

