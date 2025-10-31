Як правильно повідомити про злочин до ДБР: інструкція для громадян

Реклама

ДБР закликає українців активно повідомляти про правопорушення та пояснює, як правильно оформити звернення, щоб воно не залишилося без уваги і допомогло притягнути винних до відповідальності.

“Щомісяця до нас надходять сотні повідомлень від громадян про різні злочини, але часто вони не містять достатньої інформації для належного реагування або не належать до нашої компетенції. Щоб звернення були ефективними і розглянутими, вони мають містити конкретні факти та докази і стосуватися осіб, підслідних ДБР. Лише тоді вони можуть стати підставою для початку кримінального провадження”, – зазначає радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Тож перед поданням звернення важливо з’ясувати, чи належить справа до повноважень ДБР.

Хто є суб’єктами розслідувань ДБР

Посадовці (від екпрезидентів, прем’єр-міністрів, народних депутатів до майстрів лісу);

Правоохоронці (поліція, СБУ, Нацгвардія, НАБУ, САП, прикордонники);

Військовослужбовці (зокрема, у справах про військові злочини);

Судді.

ДБР найчастіше розслідує корупцію, зловживання владою, перевищення службових повноважень, службову недбалість, а також злочини, скоєні військовослужбовцями – зокрема, до останнього відносяться випадки мародерства, недбалого виконання службових обов’язків чи розкрадання ресурсів. А в умовах війни до підслідності Бюро додаються ще й державна зрада, колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору.

При цьому, побутові злочини (крадіжки, конфлікти, шахрайства чи ДТП) – не належать до компетенції органу. Такі випадки слід повідомляти до Національної поліції або прокуратури.

Якщо ж звернення, яке не належить до підслідності ДБР, все ж надходить до Бюро, його обов’язково перенаправляють до відповідного підрозділу, який займається такими випадками.

Як звернутися до ДБР

Повідомити про злочин можна у кілька способів:

написати на електронну пошту info@dbr.gov.ua ;

зателефонувати на “гарячу лінію” за номером +38 (044) 300 27 07 ;

заповнити онлайн-форму на сайті dbr.gov.ua ;

особисто звернутися до приймальні громадян у Києві, вул. Симона Петлюри, 15.

Крім того, можна скористатися формою “анонімне повідомлення про кримінальне правопорушення” на сайті ДБР, якщо інформація стосується конкретної особи або містить факти про тяжкі чи особливо тяжкі злочини, які можна перевірити. Втім, якщо доказів недостатньо, варто все ж залишити контактні дані для зворотного зв’язку, щоб слідчі могли уточнити деталі.

У ДБР наголошують: в будь-якому випадку, незалежно від формату подання повідомлення, особа заявника не розкривається, а надані відомості зберігаються у повній конфіденційності.

Щоб звернення не залишилося без реагування, у ДБР радять також чітко вказати:

конкретні факти та обставини, що можуть свідчити про злочин (час, місце, осіб, дії);

структуровано описати сам факт правопорушення;

додати наявні докази – фото, відео, документи;

переконатися, що справа належить до підслідності Бюро.

Втім, варто зауважити, що загальні або емоційні фрази на кшталт “чиновники крадуть” не можуть стати підставою для розслідування – важливі лише конкретні факти та докази.

Як розглядаються звернення і чому важлива їхня точність

Після отримання повідомлення ДБР реєструє його та перевіряє підслідність. Якщо факти підтверджуються, відкривається кримінальне провадження.

За даними бюро, громадяни часто припускаються типових помилок:

подають заяви, що не належать до компетенції ДБР;

не надають конкретики та доказів;

вказують вигадані дані;

подають завідомо неправдиві повідомлення.

За останнє передбачена кримінальна відповідальність за ст. 383 КК України.

У ДБР наголошують: правильне повідомлення про злочин допомагає оперативно реагувати на правопорушення та притягати винних до відповідальності. “Ми відкриті до співпраці й готові розглядати кожне звернення, у якому є конкретна інформація про можливі злочини”, – зазначають в Бюро.

Детальніше з алгоритмом звернення до ДБР можна ознайомитись у відео.

Статистика: станом на початок жовтня 2025 року ДБР завершили досудове розслідування та направили до суду 5 тис. 879 обвинувальних актів стосовно 6 тис. 321 особи.

Серед них: 2 посадовці категорії “А”; 4 народних депутати; 2 члени Кабінету Міністрів; 15 суддів; 1 126 правоохоронців; 37 працівників податкових органів; 73 митники; 117 працівників Державної кримінально-виконавчої служби; 107 працівників Державної лісової охорони; 57 працівників органів та підрозділів цивільного захисту.