Як правильно перепрошувати українською: пояснення філологині

Мовознавиця Марія Словолюб пояснює, що вживання слова «вибачаюся» є помилкою, оскільки воно суперечить логіці будови слова, і постфікс «ся» вказує на зворотність дії, що не відповідає ситуації вибачення.

Ввічливі слова — частина нашого повсякденного життя. Але і їх треба вживати правильно. Про те, як правильно перепросития — розповідаємо далі.

Про те, звідки взялася форма «вибачаюся» і чому так казати не можна, розповіла філологиня Марія Словолюб 24 Каналу. За її словами, це найтиповіша помилка, яка прижилася у мовленні і її можна почути найчастіше.

Чому не варто казати «вибачаюся»?

Ввічливі слова — частинна нашого повсякденного спілкування та мірило вихованості. Серед ввічливих слів маємо слова вітання та прощання, для яких в українській мові є визначені сталі форми, і їх чимало. Але і вони мають свої правильні форми вживання та написання. Раніше Марія Словолюб пояснила, чому «на добраніч» треба писати лише окремо.

Але, крім того, існують ще і слова вибачення. І серед них закралася неправильна форма — «вибачаюся».

Про те, чи можна сказати «я вибачаюся», та звідки взялася ця форма, розповіла мовознавиця Марія Словолюб. Це найтиповіша помилка, яка прижилася у мовленні та її можна почути найчастіше.

«Вибачаюся» — це помилка, яку можна часто почути від співрозмовника. Вона суперечить значенню самого дієслова «вибачати» й утворена за невдалою аналогією з іншими зворотними дієсловами, — пояснила пані Словолюб.

Однак це слово — мовний покруч, який сам собі суперечить та порушує логіку будови слова. Закінчення слова «ся» має спрямування на самого себе — «я умиваюся», «я одягаюся». А у випадку з вибаченням — «я вибачаюся» означає — я вибачаю себе, що є неправильним стосовно цієї дії, бо вибачення ми просимо у когось.

Вибачати — це дія, яку хтось робить щодо іншого: я вибачаю тебе. Постфікс «ся» вказує на зворотність. Тобто «Вибачаюся» означає, що я сам себе вибачаю, що є зовсім іншим,
– зазначила мовознавиця.

Тому, якщо ви просите в когось вибачення, краще скористайтеся такими відповідниками:

  • перепрошую,

  • вибачте,

  • пробачте,

  • даруйте.

Врахуйте це пояснення і ваше мовлення буде правильним і грамотним, а це так важливо для враження про себе та щирості вашого вибачення. Говоріть українською!

