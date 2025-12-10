Як правильно вмикати прилади після повернення світла: в ДТЕК розповіли

Світло / © www.freepik.com/free-photo

Після масованих ударів Росії ситуація в енергосистемі залишається критичною. Попри погодинні графіки, у багатьох регіонах доводиться застосовувати екстрені — аварійні — відключення.

Про це розповів для «Київ 24» операційний директор ДТЕК «Київські електромережі» Володимир Толочко.

Експерт пояснює: головна проблема — перевантаження мережі.

Після відновлення електропостачання споживачі масово вмикають енергоємні прилади — бойлери, обігрівачі, пральні та посудомийні машини. Мережа, яка працює у критичних умовах, не витримує різке навантаження і виходить з ладу.

«Світло з’являється — і люди одразу вмикають все підряд. Обладнання не витримує напруги, система перевантажується, і це призводить до нових аварій і додаткових годин без електрики», — зазначають у ДТЕК.

Як уникнути аварійних відключень:

Щоб уникнути пошкодження обладнання через стрибки напруги після відновлення електропостачання та зменшити навантаження на мережу, варто дотримуватися кількох правил:

Вимкнення приладів: під час знеструмлення потрібно вимкнути усі потужні прилади з розеток, такі як обігрівачі, бойлери та пральні машинки.

Поступове вмикання: після відновлення світла електроприлади варто вмикати поступово. Спочатку вмикайте найнеобхідніші прилади (зарядки, світильники), а от потужні прилади — мінімум після 30 хвилин.

Контроль напруги: перед увімкненням приладу у розетку переконайтеся, що напруга є стабільна і що вона не скаче.

Нічний таймер: якщо енергоємні прилади мають таймери, їх найкраще запрограмувати, аби вони працювали у нічний час. Електроопалення варто вмикати не на повну потужність, а поступово.

Раціонально використовувати електроенергію потрібно і у пікові години, які припадають на вечірній час — орієнтовно з 17-ї до 22-ї години. Це також допоможе зменшити навантаження на мережу, що дозволить довше залишатися у своїх домівках зі світлом.

Нагадаємо, після масованих російських обстрілів, які завдали значних пошкоджень енергоінфраструктурі в ряді регіонів, країна увійшла у період морозів. Попри підвищене навантаження на систему та ризики для стабільності електропостачання, в «Укренерго» заявляють, що підстав для суттєвого перегляду графіків відключень немає.

Як повідомляв голова компанії Віталій Зайченко, похолодання дійсно збільшує рівень споживання, однак ці пікові показники були враховані заздалегідь у плануванні погодинних відключень. За його словами, енергосистема готова до зростання навантаження, а зміни до поточних графіків не передбачаються.