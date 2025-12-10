ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
2 хв

Як правильно вмикати прилади після повернення світла: в ДТЕК розповіли

Енергетики фіксують різке збільшення аварійних ситуацій у мережах — здебільшого через перевантаження від побутових приладів.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Світло

Світло / © www.freepik.com/free-photo

Після масованих ударів Росії ситуація в енергосистемі залишається критичною. Попри погодинні графіки, у багатьох регіонах доводиться застосовувати екстрені — аварійні — відключення.

Про це розповів для «Київ 24» операційний директор ДТЕК «Київські електромережі» Володимир Толочко.

Експерт пояснює: головна проблема — перевантаження мережі.

Після відновлення електропостачання споживачі масово вмикають енергоємні прилади — бойлери, обігрівачі, пральні та посудомийні машини. Мережа, яка працює у критичних умовах, не витримує різке навантаження і виходить з ладу.

«Світло з’являється — і люди одразу вмикають все підряд. Обладнання не витримує напруги, система перевантажується, і це призводить до нових аварій і додаткових годин без електрики», — зазначають у ДТЕК.

Як уникнути аварійних відключень:

Щоб уникнути пошкодження обладнання через стрибки напруги після відновлення електропостачання та зменшити навантаження на мережу, варто дотримуватися кількох правил:

  • Вимкнення приладів: під час знеструмлення потрібно вимкнути усі потужні прилади з розеток, такі як обігрівачі, бойлери та пральні машинки.

  • Поступове вмикання: після відновлення світла електроприлади варто вмикати поступово. Спочатку вмикайте найнеобхідніші прилади (зарядки, світильники), а от потужні прилади — мінімум після 30 хвилин.

  • Контроль напруги: перед увімкненням приладу у розетку переконайтеся, що напруга є стабільна і що вона не скаче.

  • Нічний таймер: якщо енергоємні прилади мають таймери, їх найкраще запрограмувати, аби вони працювали у нічний час. Електроопалення варто вмикати не на повну потужність, а поступово.

Раціонально використовувати електроенергію потрібно і у пікові години, які припадають на вечірній час — орієнтовно з 17-ї до 22-ї години. Це також допоможе зменшити навантаження на мережу, що дозволить довше залишатися у своїх домівках зі світлом.

Нагадаємо, після масованих російських обстрілів, які завдали значних пошкоджень енергоінфраструктурі в ряді регіонів, країна увійшла у період морозів. Попри підвищене навантаження на систему та ризики для стабільності електропостачання, в «Укренерго» заявляють, що підстав для суттєвого перегляду графіків відключень немає.

Як повідомляв голова компанії Віталій Зайченко, похолодання дійсно збільшує рівень споживання, однак ці пікові показники були враховані заздалегідь у плануванні погодинних відключень. За його словами, енергосистема готова до зростання навантаження, а зміни до поточних графіків не передбачаються.

Дата публікації
Кількість переглядів
331
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie