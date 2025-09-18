Як просто отримати соціальну допомогу: запрацювала Єдина система

Верховна Рада / © Телеграм-канал Олександра Федієнка

Парламент підтримав законопроєкт про Єдину інформаційну систему соціальної сфери, що має на меті зробити соціальну підтримку більш прозорою та ефективною. Ця система об’єднає всі електронні ресурси соцзахисту в єдине довідково-інформаційне середовище, що значно спростить процес збору та обробки даних.

Про це повідомив народний депутат Олександр Фідієнко.

Як працюватиме Єдина система

Законопроєкт передбачає створення Єдиного соціального реєстру, який буде централізовано накопичувати дані про осіб, сім’ї та домогосподарства, що мають право на соціальну підтримку. До реєстру включатимуть електронні особові справи, соціальні картки, історію звернень та актуальні соціальні статуси.

Система передбачає взаємодію з державними реєстрами для оперативного обміну інформацією. Це означає, що дані будуть надходити з реєстрів цивільного стану, майна, військовозобов’язаних, медичних, судових та податкових.

Створення та функціонування Єдиної системи буде фінансуватися з державного бюджету та за рахунок міжнародних донорів. Також пропонуються зміни до законів про місцеве самоврядування та адміністрації для впровадження системи на місцях.

Нагадаємо, Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт №13266, який передбачає створення інституту військового омбудсмена. У першому читанні цей документ був підтриманий ще 3 червня.

Згідно із законом, військовий омбудсмен отримує повноваження розглядати скарги від військовослужбовців, проводити перевірки та вимагати усунення виявлених порушень.

Документ також чітко розмежовує компетенції нового омбудсмена та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Якщо останній займається загальними питаннями порушення прав громадян, то військовий омбудсмен зосереджуватиметься виключно на проблемах, пов’язаних із військовою службою — виплатами, переведеннями, можливими зловживаннями чи застосуванням надмірної сили.