Як птахи реагують на вибухи: пояснення від зоолога

Птахи / © ДСНС

Реклама

Якщо була тиша, а потім різко з’явився якийсь гучний звук, це, звичайно, може викликати у птахів паніку. Проте до поступових звуків вибухів, які чути десь здалеку, птахи ставляться відносно спокійно: вони просто завмирають, прислухаються, намагаються видивитися, звідки йде небезпека.

Про це розповів завідувач відділу «Птахи» Київського зоопарку Віталій Лясківський для УНІАН.

Реакція на вибухи у різних видів може бути різна:

Реклама

Дрібні та середні птахи (горобці і голуби) — розсіюються, розлітаються.

Сови — відчувають сильний дискомфорт через добре розвинений слух.

Фазанові птахи — завмирають, а потім роблять стрімкий стрибок вгору і летять якомога далі. Для них різкий звук є небезпекою, бо вони можуть самі собі зашкодити.

Хижі птахи — не сильно реагують, бо більше орієнтуються на зір. Вони завмирають, придивляються, а потім вирішують, що робити далі.

Через вибухи в Києві поведінка птахів майже не змінилася. Вони звикають до того, що інколи такі звуки лунають.

Лясківський наголосив, що більшу небезпеку для птахів несе вибухова хвиля, а не сам гучний звук. У птахів маленьке тільце, тому є більша небезпека того, що унаслідок вибухової хвилі тварина зазнає значних травм.

Експерт також спростував міф про те, що тварини можуть прогнозувати наближення небезпеки.

Насправді у них просто краще розвинені органи чуття, зокрема слух, аніж у людей, тому вони не передбачають, наприклад, наближення ракети, а просто чують її на 5-10 хвилин раніше, ніж ми.

Реклама

Загалом у птахів краще розвинений зір, ніж слух, — у них очне яблуко займає приблизно 2/3 об’єму голови. Птахи, до прикладу, поширені в Києві голуби та горобці не відчувають небезпеку завчасно, а лише реагують на неї.

Нагадаємо, в Україні на межі зникнення опинився косар — болотяний птах із сімейства ібісових, занесений до Червоної книги. Його чисельність у пониззі Дністра стрімко скорочується через зникнення природних місць проживання.