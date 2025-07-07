Як реформується судова система в Україні: Марина Барсук розповіла про зміни

Марина Барсук

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Судова влада в Україні демонструє здатність змінюватися навіть у найскладніших умовах. Про це розповіла суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук у матеріалі для Української правди «Трансформація судової системи».

Як зазначає суддя, сьогодні на судову владу покладено не лише величезне професійне навантаження, а й серйозний рівень публічного контролю. За її словами, це стимулює систему бути відкритішою, підзвітною та ефективною.

«Кожен ухвалений нами документ формує рівень довіри до суду, а ми, судді, вчиняємо всі можливі дії задля відкритості, доступності суспільству та формуванню впевненості у тому, що суди України належним чином забезпечують справедливість та захист порушених прав», - зазначає у своєму матеріалі суддя Барсук.

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У статті проаналізовано статистику, яка ілюструє результативність антикорупційної політики в судовій системі. За офіційними даними НАБУ за 2024 рік, підозри отримали:

10 народних депутатів з 401

4 представники уряду з 150

5 суддів з 4999

Також у матеріалі «Трансформація судової системи» наведена таблиця відсоткового співвідношення кількості суддів до кількості підозр:

Це свідчить про найнижчий відсоток підозр саме в судовій гілці влади – від 0,85 до 0,1%, у порівнянні з іншими секторами.

За словами Марини Барсук, З 2010 року судова система України пережила кілька важливих хвиль реформ та було створено антикорупційні органи, які моніторять діяльність суддів. У результаті суди стали відкритішими, відбуваються трансляції засідань, існує публічний доступ до рішень та ведеться комунікація з громадянами.

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Суддя наголошує, що довіра до судів не з’являється миттєво. Вона вибудовується через стабільність, щоденну роботу та відкритість до діалогу. Саме такий підхід, на її думку, дозволяє говорити не лише про окремі проблеми, а й про реальні успіхи судової гілки влади.