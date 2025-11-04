Реклама

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Морський піхотинець Олександр Дідур, який отримав тяжкі поранення в Маріуполі та 15 місяців був у ворожому полоні, пройшов навчання на ментора з ПТЗ у США, а зараз отримує вищу освіту психолога.

"Я став амбасадором «Серця Азовсталі», пройшов у США навчання з посттравматичного зростання "рівний-рівному" і тепер допомагаю побратимам і посестрам повертатися до цивільного життя, знаходити душевний спокій. Вчуся на психолога, бо певен: військових найкраще зрозуміють психологи саме зі схожим досвідом", - розповів Олександр.

Інший оборонець Маріуполя, прикордонник Сергій Дубов, допомагає побратимам через спорт. Саме спорт допоміг йому повернутись до активного життя після важких пранень та полону. Зараз він - учасник міжнародних змагань та співзасновник ГО «Ветеран Прайд». Організація разом із "Серцем Азовсталі" влаштовує спортивні кемпи для військових, які допомагають відновити і тіло, і душу.

"Ми знаємо, що потрібно нашим побратимам, бо самі пройшли цей шлях. Відпочинок, підтримка та спорт дають шанс не замкнутися в проблемах, уникнути залежностей і знайти новий сенс у житті", - пояснює Сергій.

ГО "Серце Азовсталі", яка надає комплексну підтримку захисникам Маріуполя та їхнім родинам, зараз активно займається розвитком посттравматичного зростання в Україні. Директорка організації Ксенія Сухова зазначила, що зараз навчають перших 10 тренерів з ПТЗ з числа оборонців Маріуполя.

"Ми формуємо спільноту захисників та інших родин. Ніхто не зрозуміє військового, який пройшов Маріуполь та полон, як інший військовий. Дуже важливо, коли людина бачить, що її досвід може стати підтримкою для інших. Тож ті, хто уже пройшов процес відновлення, підтримують та допомагають іншим, хто лише на початку цього шляху. І коли колишні полонені стають інструкторами, менторками, засновниками ветеранських ініціатив, вони не просто проходять реабілітацію, а виходять на новий рівень усвідомленості і відповідальності", - зазначила Сухова.