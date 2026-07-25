Як Росія дізналася про виставку: в АРМАДА прокоментували ракетний удар під Києвом

Обстріл України / © ТСН.ua

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Асоціація «АРМАДА» підтвердила, що російський ракетний удар на Київщині припав по закритій практичній демонстрації українських технологій для захисту критичної інфраструктури. В організації наголосили, що точне місце проведення не публікували у відкритому доступі, а після трагедії пообіцяли повністю співпрацювати зі слідством.

Про це вони написали на офіційному сайті.

Унаслідок російської атаки загинули та зазнали поранень представники української оборонної індустрії.

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«На жаль, є загиблі та поранені. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Зробимо все можливе, щоб допомогти постраждалим», — йдеться у заяві.

Що це був за захід

За інформацією АРМАДА, йшлося не про виставку, а про закриту практичну демонстрацію українських технологій для захисту критичної інфраструктури від сучасних повітряних загроз.

У заході брали участь представники української оборонної індустрії та потенційні користувачі відповідних розробок.

«Йшлося про роботу систем виявлення та перехоплення повітряних цілей, безпілотних перехоплювачів, інших протидронових технологій, РЕБ, РЕР, РЛС та інших рішень. Для перевірки таких систем необхідний відкритий простір і можливість їх практичного застосування», — зазначили в асоціації.

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Чи була публічною адреса проведення

Організатори категорично заперечили інформацію про те, що місце проведення заходу було доступне широкому загалу. За їхніми словами, текст, який зараз поширюють у соцмережах як нібито відкритий анонс, насправді був персональним запрошенням.

«Точна локація заходу не була у публічному доступі. Запрошення розповсюджувалися лише адресно у закритих каналах, а місце проведення повідомляли підтвердженим учасникам після реєстрації та перевірки», — наголосили в АРМАДА.

Також в організації звернули увагу, що матеріали про попередні аналогічні заходи публікувалися лише після їх завершення, тому використовувати їх як доказ нібито відкритої інформації про нинішню подію некоректно.

«Асоціація повністю співпрацюватиме зі слідством, надасть компетентним органам усю наявну інформацію та сприятиме встановленню обставин, за яких інформація про місце проведення могла стати доступною підступному та вмотивованому ворогу», — йдеться у повідомленні.

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Водночас організатори закликали громадян не поширювати фотографії та відео з місця удару, не публікувати інформацію про учасників, точну локацію заходу та неперевірені версії щодо причин російської атаки.

Ракетний удар по приватному полігону на Київщині — що відомо

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Київську область, цілячись по приватному полігону з виставкою зброї, проте ракети влучили по житлових будинках. Загинули 10 людей, серед них один іноземець. Поранено десятки осіб, у тому числі двох поляків.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що приватний комплекс, який опинився під ворожим ударом, є суто цивільним об’єктом.

Також, очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що організатори виставки озброєння на відкритому полігоні в Київській області, які погодили її проведення, повинні нести персональну відповідальність за безпеку людей.

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Організатора виставки дронів під Києвом затримано. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без необхідних погоджень із військовим командуванням та органами влади організувала масштабний захід за участю понад 300 людей. Програмою, зокрема, була передбачена демонстрація засобів ППО.

Згодом стало відомо, що організатору заходу, під час якого внаслідок російського ракетного удару загинули та постраждали люди, повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Саму атаку правоохоронці розслідують як воєнний злочин Росії. Підозрюваний перебуває в лікарні під конвоєм.

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