Як Росія вербує дітей онлайн: відповіді поліції та алгоритм дій для батьків

Як РФ вербує українськиї дітей та підлітків / © Freepik

Реклама

Поліція фіксує зростання кількості звернень щодо вербування дітей російськими спецслужбами. За рік правоохоронці отримали вже 50 таких звернень.

Вербувальники активно працюють на всіх мережевих локаціях, де можуть бути діти. Ідеться про соцмережі, месенджери, платформи з пошуку роботи та онлайн-ігри.

Про це в етері Громадського радіо розповів начальник Управління ювенальної превенції Нацполіції Василь Богдан.

Реклама

За його словами, алгоритм вербування дітей росіянами зазвичай виглядає однаково.

«Російські куратори через вищезгадані платформи знайомляться із підлітками, щоб увійти до них у довіру. Далі, використовуючи різні методи маніпуляцій та обіцянок, пропонують їм виконати нескладні завдання. Наприклад, зібрати інформацію про розташування об’єктів критичної чи військової інфраструктури, або розклеїти листівки чи намалювати графіті, які дискредитують Збройні сили або мають інші елементи наративів країни-агресора.

Потім, бачачи, що дитина виконує ці завдання, вони можуть пропонувати серйозніші: встановлення камер відеоспостереження, вчинення підпалів чи пошкодження майна, організацію диверсій або терактів чи реалізацію певних частин їх підготовки», — розповів правоохоронець.

Василь Богдан наголосив, що неможливо визначити, яка з категорій дітей та підлітків є вразливішою до вербування. Росіяни спершу входять у довіру і коли бачать, що дитина схильна виконувати певні дії, використовують заздалегідь приготовлені прийоми. Тому в пастку може потрапити будь-яка дитина, незалежно від соціального статусу, віку і так далі.

Реклама

Водночас для вербування дітей росіяни мають мотиваційний чинник — легкі гроші, на які діти легко спокушаються, наголошує начальник Управління ювенальної превенції Нацполіції.

«І тут треба зазначити, що насправді ніхто ніяких грошей не отримує. І обіцянки їх виплатити — не що інше, як маніпуляція та спосіб впливу для заохочення до певних дій. Все, що отримає виконавець подібних завдань — це неминуче затримання та кримінальна відповідальність за скоєння вчинків проти державності та національної безпеки», — наголосив Василь Богдан.

Що робить полція, щоб зупинити вербування дітей

Наразі підрозділи ювенальної превенції спільно зі Службою безпеки України реалізують широку інформаційну кампанію по всій країні з підвищення інформаційної та правової обізнаності, насамперед, школярів. Відповідні лекції поліціянти проводять під час відвідування шкіл.

За його словами, також окрему увагу приділяють батькам та педагогам. Їм пояснюють, як розпізнати ознаки вербування, як говорити з дітьми і як діяти в тій чи іншій ситуації.

Реклама

Крім того, поліція і СБУ «вживають профілактичних заходів» в онлайн-просторі та медіа.

Водночас представник поліції наголосив, що найголовнішою для протидії вербуванню є робота батьків. Василь Богдан радить їм вести з дітьми відкритий діалог. Говорити з ними про ризики. Пояснювати, чому не варто довіряти сумнівним пропозиціям легкого заробітку в інтернеті. А також наголошувати, що подібні дії — це не якісь гроші чи романтичні пригоди, а насамперед злочин, який може мати дуже серйозні наслідки, зокрема, кримінальну відповідальність.

Яке покарання загрожує завербованим дітям

Начальник Управління ювенальної превенції розповідає: кримінальна відповідальність для дітей за теракти чи диверсії настає з 14-річного віку. За такі дії дитина може отримати від п’яти років позбавлення волі до довічного ув’язнення. Існують інші інструменти покарання дітей у більш ранньому віці, але це залежить від конкретного випадку й відповідних наслідків.

«Крім того, під час перевірки кожного такого факту надається оцінка ролі батьків або законних представників у вихованні дитини. […] І вже за результатами такої перевірки батьків дітей також можуть притягнути до відповідальності за наявності відповідних підстав», — наголосив він.

Реклама

Спілкування з кураторами та виконання перших завдань: чи є кримінальна відповідальність для дітей

Василь Богдан наголошує: якщо дитина поскаржиться до поліції на спробу її завербувати — жодних наслідків для неї не буде. І навіть, якщо підліток вже мав розмову з куратором і виконав якісь дрібні завдання — наслідків також не буде. Головне вчасно звернутися до поліції й отримати відповідну підтримку. Це дозволить дитині зберегти своє майбутнє, здоров’я і життя.

Нагадаємо, СБУ викрила 17-річного зрадника, який готував теракт у Києві.