Як Путін змінив тактику обстрілів України 2025 року: у ЦПД пояснили

Володимир Путін / © Associated Press

За останні два роки тактика російських обстрілів зазнала кардинальних трансформацій. Якщо у 2024 році ставку робили на дорогі крилаті ракети, то у 2025-му ворог перейшов до стратегії масованих атак «дешевими» безпілотниками, намагаючись виснажити українську систему ППО та енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Головні цифри та зміна пріоритетів

Згідно з порівняльним аналізом, загальна кількість засобів ураження у 2025 році зросла на 335% (у 4,3 раза) порівняно з попереднім роком і склала 55 630 одиниць.

Аналіз типів озброєння демонструє кардинальні зміни у структурі атак, де найбільший приріст продемонстрували ударні БпЛА типу Shahed та інші дрони, кількість яких зросла у 5 разів — з 10 849 одиниць у 2024 році до 53 732 у 2025-му, що становить 395% збільшення.

Разом із цим використання балістичних та аеробалістичних ракет зросло майже вдвічі, зі 306 до 568 одиниць (+86%), і тепер їх застосовують точково для ударів по критичних об’єктах. Натомість крилаті, зенітні та авіаційні ракети перейшли з розряду основної зброї у допоміжну, оскільки інтенсивність їх застосування знизилася на 19% — з 1 645 до 1 330 одиниць.

Інфографіка. / © Центр протидії дезінформації

Динаміка обстрілів по місяцях

Статистика свідчить, що інтенсивність запусків БпЛА зростала протягом усього 2025 року. Пік активності припав на липень, коли було зафіксовано 6 301 пуск, що у 15,6 раза перевищило показник липня 2024 року. Навіть у періоди відносного затишшя (наприклад, у квітні) кількість атак була у 8,5 раза вищою, ніж у відповідний період минулого року.

Інфографіка / © Центр протидії дезінформації

Що це означає для України?

Центр протидії дезінформації визначає нову стратегію Кремля як «дешеву війну». Масове виробництво дронів дозволяє ворогу атакувати територію України щоночі. Головна мета — створити надлишкове навантаження на ППО та знищити енергетику, тоді як дефіцитні балістичні ракети використовуються лише для найбільш пріоритетних цілей.

Інфографіка / © Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, у перший день 2026 року російська армія атакувала «Фельдман-Екопарк» під Харковом.

Раніше повідомлялося, після російської атаки на центр Харкова 19 людей звернулися до медиків. Серед них — 6-місячна дитина. На щастя, немовля не потребує госпіталізації.