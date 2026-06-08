- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 2 хв
Як росіяни завозять FPV-дрони до Запоріжжя: ОВА попереджає про небезпечну тактику ворога
Українські військові збивають до 80–85% ворожих безпілотників ще на підльоті до Запоріжжя.
Російські війська змінюють тактику атак на Запоріжжя. Занести FPV-дрони у місто «Шахедами».
Про це розповів керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Мета однозначна — посіяти паніку і завдати якомога більше шкоди для цивільного населенняю Чи досягли ці дрони своєї мети? З іншого боку, не досягли — нам вдалося оминуи жертв. З іншого боку — звичайно, досягли. Оин дрон поцілив біля головної адмінбудівліі, другий — біля тролейбусу на центральному проспекті», — відзначив Федоров.
Ключовим способом протидії залишається знищення повітряних цілей ще до їхнього входу в межі міста. За даними військових, більшість ворожих дронів вдається ліквідовувати завдяки ефективній роботі сил оборони — показник сягає 80-85%.
«Для військового розрахунку — це шалений результат. Для цивільного — потрібно 100%, щоб не долітали», — зазгачив він.
Щоб підвищити цей показник, у регіоні продовжують системно забезпечувати підрозділи необхідними ресурсами. Йдеться про засоби ураження для знищення цілей, логістичну техніку для підвищення мобільності військових, а також системи радіоелектронної боротьби для придушення сигналів ворожих безпілотників.
У Запорізькій області наголошують, що підтримка фронту залишається пріоритетом, адже це напряму впливає на безпеку мирного населення.
Атаки РФ по Запоріжжю — останні новини
Російський дрон атакував маршрутку в передмісті Запоріжжя. У момент удару транспорт стояв на кінцевій зупинці. Внаслідок атаки є поранений, інформація про інших постраждалих уточнюється. На місці працювали екстрені служби.
У Запоріжжі під час весільної фотосесії сили ППО збили російський «Шахед» просто над містом. Момент вибуху та падіння уламків потрапив на відео, проте молодята продовжили зйомку.