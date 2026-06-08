Як росіяни завозять FPV-дрони до Запоріжжя: ОВА попереджає про небезпечну тактику ворога

Удар по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Російські війська змінюють тактику атак на Запоріжжя. Занести FPV-дрони у місто «Шахедами».

Про це розповів керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Мета однозначна — посіяти паніку і завдати якомога більше шкоди для цивільного населенняю Чи досягли ці дрони своєї мети? З іншого боку, не досягли — нам вдалося оминуи жертв. З іншого боку — звичайно, досягли. Оин дрон поцілив біля головної адмінбудівліі, другий — біля тролейбусу на центральному проспекті», — відзначив Федоров.

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Ключовим способом протидії залишається знищення повітряних цілей ще до їхнього входу в межі міста. За даними військових, більшість ворожих дронів вдається ліквідовувати завдяки ефективній роботі сил оборони — показник сягає 80-85%.

«Для військового розрахунку — це шалений результат. Для цивільного — потрібно 100%, щоб не долітали», — зазгачив він.

Щоб підвищити цей показник, у регіоні продовжують системно забезпечувати підрозділи необхідними ресурсами. Йдеться про засоби ураження для знищення цілей, логістичну техніку для підвищення мобільності військових, а також системи радіоелектронної боротьби для придушення сигналів ворожих безпілотників.

У Запорізькій області наголошують, що підтримка фронту залишається пріоритетом, адже це напряму впливає на безпеку мирного населення.

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Атаки РФ по Запоріжжю — останні новини

Російський дрон атакував маршрутку в передмісті Запоріжжя. У момент удару транспорт стояв на кінцевій зупинці. Внаслідок атаки є поранений, інформація про інших постраждалих уточнюється. На місці працювали екстрені служби.

У Запоріжжі під час весільної фотосесії сили ППО збили російський «Шахед» просто над містом. Момент вибуху та падіння уламків потрапив на відео, проте молодята продовжили зйомку.

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