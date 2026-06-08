ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
2 хв

Як росіяни завозять FPV-дрони до Запоріжжя: ОВА попереджає про небезпечну тактику ворога

Українські військові збивають до 80–85% ворожих безпілотників ще на підльоті до Запоріжжя.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Удар по Запоріжжю

Удар по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські війська змінюють тактику атак на Запоріжжя. Занести FPV-дрони у місто «Шахедами».

Про це розповів керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Мета однозначна — посіяти паніку і завдати якомога більше шкоди для цивільного населенняю Чи досягли ці дрони своєї мети? З іншого боку, не досягли — нам вдалося оминуи жертв. З іншого боку — звичайно, досягли. Оин дрон поцілив біля головної адмінбудівліі, другий — біля тролейбусу на центральному проспекті», — відзначив Федоров.

Ключовим способом протидії залишається знищення повітряних цілей ще до їхнього входу в межі міста. За даними військових, більшість ворожих дронів вдається ліквідовувати завдяки ефективній роботі сил оборони — показник сягає 80-85%.

«Для військового розрахунку — це шалений результат. Для цивільного — потрібно 100%, щоб не долітали», — зазгачив він.

Щоб підвищити цей показник, у регіоні продовжують системно забезпечувати підрозділи необхідними ресурсами. Йдеться про засоби ураження для знищення цілей, логістичну техніку для підвищення мобільності військових, а також системи радіоелектронної боротьби для придушення сигналів ворожих безпілотників.

У Запорізькій області наголошують, що підтримка фронту залишається пріоритетом, адже це напряму впливає на безпеку мирного населення.

Атаки РФ по Запоріжжю — останні новини

Російський дрон атакував маршрутку в передмісті Запоріжжя. У момент удару транспорт стояв на кінцевій зупинці. Внаслідок атаки є поранений, інформація про інших постраждалих уточнюється. На місці працювали екстрені служби.

У Запоріжжі під час весільної фотосесії сили ППО збили російський «Шахед» просто над містом. Момент вибуху та падіння уламків потрапив на відео, проте молодята продовжили зйомку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie