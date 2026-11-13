Як "розпиляли" гроші на захисті енергетики Київщини і до чого тут власник крокодила: у Раді шокували розслідуванням

Захист енергооб’єктів та власник крокодила, бізнесмен Владислав Соколов / © Колаж ТСН.ua

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Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив дані про те, що Київська ОВА виплатила понад 800 млн грн авансів на захист енергооб’єктів області компаніям, які пов’язані однією родиною. Левова частка договорів була укладена без жодних тендерів. Розслідування викрило завищені ціни на арматуру, використання фірм-"прокладок» та значно менші обсяги реального захисту напередодні зими.

Про це Железняк розповів на своєму YouTube-каналі.

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Договори Київської ОВА щодо захисту енергетики: суми, пов’язані фірми, відсутність тендерів

Політик повідомив, що, згідно з даними, які отримала слідча комісія Верховної Ради, 2026 року Київська ОВА перерахувала підрядникам 824 млн грн авансів на роботи із захисту підстанцій від російських атак. Водночас документи підтверджують виконання робіт лише приблизно на 23 млн грн.

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За словами Железняка, більшість відповідних договорів без проведення тендерів отримали дві компанії — «Консалтинг-Буд» і «Ю.Бі.Сі.». Власниця першої Любомира Кожушко має дві підозри — від поліції та НАБУ. Власником другої компанії є її співмешканець Ігор Нестерук. Нардеп зазначив, що факт проживання Кожушко та Нестерука однією сім’єю зафіксований в ухвалі Вищого антикорупційного суду щонайменше від серпня 2024 року.

Цього року Кожушко отримала ще дві підозри. Першу їй оголосили 12 червня. Поліція Хмельницької області підозрює власницю «Консалтинг-Буд» у завищенні обсягів робіт під час будівництва укриття для ліцею в Дунаївцях. Сума, про яку йдеться, становить 14,6 млн грн. Суд обрав Кожушко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави майже в 1 млн грн. 13 серпня підприємиця отримала другу підозру — цього разу від НАБУ.

«За версію детективів, вона (Кожушко — ред.) сприяла тому, щоб Держспецзв’язку купувала дрони за завищеною ціною. Договори там — на 254 мільйони. І антикорупційний суд призначає їй заставу на суму 5 млн грн. Я нагадаю, що підозра — це ж не вирок, але факти тут достатньо зрозумілі», — сказав Железняк.

80% угод щодо захисту енергооб’єктів — із двома компаніям однієї сім’ї

За його даними, у період від квітня до липня 2026 року Департамент регіонального розвитку Київської ОВА уклав 26 договорів на захист енергетичних об’єктів. Йдеться, зокрема, про укриття для трансформаторів та бетонні конструкції, призначені для захисту підстанцій від дронів і ракет.

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«Для розуміння суми, загальна сума таких договорів — це 1 мільярд 840 мільйонів гривень. І — без жодних конкурсних процедур. 14 договорів отримує „Консалтинг-Буд“, ну Кожушко, — це на 927 мільйонів. І ще 9 (договорів — ред.) — „Ю.Бі.Сі.“ Нестерука на 645 мільйонів. Разом — більше ніж 1,5 мільярда гривень. Тобто 80% усієї програми дісталося двом компаніям однієї і цієї самої, можна сказати, родини», — розповів Железняк.

Він зазначив, що на момент укладення договорів Київську ОВА очолював Микола Калашник, який від 16 липня 2026 року обіймає посаду міністра з відновлення.

Угоди КОВА з компанією, чия власниця має дві підозри

Нардеп звернув увагу на хронологію подій. За його словами, перший договір із «Консалтинг-Будом» уклали 8 квітня, а 12 червня Кожушко отримала першу підозру. Вже наступного дня, 17 червня, Київська ОВА підписала два договори з компанією її співмешканця — «Ю.Бі.Сі.».

Згодом ОВА уклала з «Ю.Бі.Сі.» ще два договори — 26 червня та 7 липня. При цьому авансові платежі «Консалтинг-Буду» надходили від квітня до жовтня. Железняк наголосив, що на той момент Кожушко вже мала дві підозри.

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«І, як ви розумієте, обладміністрація навряд чи могла це не знати, коли підписувала контракти, і коли, відповідно, платила за всю цю історію. Тож, питання, в першу чергу, тут навіть не до цієї пані, і точно навіть не до „крокодила“ (бізнесмена в галузі оптової торгівлі чорним металопрокатом Владислава Соколова — ред.). Це питання до чиновників, які це підписали», — зауважив політик.

Проблеми з кошторисами: їх підтягували під вже виділену суму

Железняк також заявив про проблеми у кошторисах за договорами двох компаній.

«Кошториси. Ми виклали поруч ціни всіх договорів цих двох компаній. Об’єкти абсолютно різні. Різні підстанції, різні трансформатори, різні ґрунти. Коротше, там не можуть бути однакові ціни. Але ціна дев’яти договорів коштує 60 мільйонів 50 тисяч і до 68 мільйонів 540 тисяч. Тобто, різниця між ними приблизно 1%. Це перший очевидний факт, що щось там неправильно пораховано. Так виглядає кошторис, який підтягують під вже виділену суму», — пояснив нардеп.

За його словами: кошторис не розраховували окремо під кожну конкретну підстанцію, а, ймовірно, просто копіювали.

«Подивимося, наприклад, на кабель. У додатках з цінами на матеріали всіх кошторисів вони діляться на рівно два шаблони. 12 об’єктів — це відповідно 1835,5 метра кабелю на кожен, і інші 12 — 51,5 метра. У 35 разів менше, і жодного проміжного значення. Причому, цифри повторюються до п’ятого знаку після коми. Тобто, кошторис не рахували під конкретну підстанцію. Його просто копіювали, скоріш за все, Ctrl+С — Ctrl+V», — припустив Железняк.

Він зазначив, що генеральним проєктувальником документації для всіх об’єктів є компанія «Ю.Бі.Сі.».

«А тепер, мабуть, найпоказовіше: договір №27 „Ю.Бі.Сі.“ — найдорожчий у всій програмі — 89 млн. За кошторисом там мало б бути 423 тонни арматури і лише 231 кубометр бетону. Я не великий спеціаліст в арматурах і бетонах, але виходить, що 1829 кг арматури — на кожен кубометр. Для розуміння, для найважчих залізобетонних конструкцій межа — приблизно 300-400. Тут у 5-6 разів більше. Стільки металу в такий об’єм бетону ти просто не помістиш. І отже, кошторис або мав зайву арматуру, або там бракує бетону», — розповів народний обранець.

Він зауважив, що саме цей об’єкт, згідно з даними замовника, має найнижчий ступінь готовності серед усіх об’єктів «Ю.Бі.Сі.» — 29%.

«Консалтинг-Буд», «Ю.Бі.Сі.» і фірма-«прокладка» — деталі про компанії, які будували захист енергооб’єктів Київщини

Железняк повідомив, що для перевірки реального виконання робіт було проаналізовано штат компаній, сліди будівельної діяльності, оренду техніки та закупівлю пального.

За його словами, у «Консалтинг-Буді» працюють 40 людей. Компанія орендує техніку на понад 2 млн грн, а на пальне витратила майже 1 млн грн.

«Ну, коротше, це схоже на будівельну кампанію», — зазначив нардеп.

Водночас у «Ю.Бі.Сі.», за даними Железняка, лише п’ятеро працівників, хоча компанія має дев’ять договорів загальною вартістю 645 млн грн. При цьому вона не орендує жодної техніки. А ще за два з половиною роки «Ю.Бі.Сі.» придбала пального лише на 53 тис. грн.

Політик повідомив, що постачанням арматури та металу для групи займалася компанія «Сталь Плюс». За його словами, у штаті цієї компанії офіційно числиться лише один працівник. Водночас її оборот становить майже 400 млн грн. При цьому «Сталь Плюс» не орендує техніку та не закуповує пальне, хоча через неї проходять тисячі тонн металу.

«Або у них є Магнето з „Люди X“, або виглядає так, що це не металотрейдер, а фірма, яких називають дуже часто „прокладками“. Навіщо потрібні „прокладки“? Щоб між реальною ціною і ціною в кошторисі осідала різниця», — пояснив Железняк.

За його словами, під час перевірки вдалося виявити 233 операції, у межах яких один і той самий товар в однаковій кількості перепродували в той самий день або через кілька днів. Націнка в окремих випадках становила від 15% до 2000%.

«Приклад: 60 медичних ліжок з матрацами. Це ще один об’єкт тих самих компаній. Посередник купує їх по 154 тисячі за комплект і тоді ж продає „Консалтинг-Буду“ по 263 тисячі. Лише на одній позиції виходить плюс 6,5 млн. Або арматура йде шляхом „ТД Тризуб“, далі — „Сталь Плюс“ і потім — підрядник. І на кожному кроці вона дорожче приблизно до 26%», — розповів нардеп.

Железняк також навів приклад із субпідрядником у Нових Петрівцях Київської області. За його даними, компанія закупила роботи на 820 тис. грн, а виставила їхню вартість на рівні 11 млн 670 тис. грн — тобто у 14 разів дорожче. Народний обранець зазначив, що для порівняння ринкова ціна арматури становить 27-27,5 тис. грн за тонну.

«У кошторисі програми закладена 31 тис., а фактично компанії групи проводили її по ціні 38,5 тис. Бетон — до плюс 50 до ринку», — повідомив Железняк.

Як на різних етапах «осідала» різниця між реальною вартістю та закладеними в кошторисах цінами

Народний депутат розповів, що перевірка IP-адрес, із яких компанії подають звітність, формально вказує на різних власників фірм, зареєстрованих, зокрема, у Львові, Харкові та на Луганщині. Водночас, за його даними, 41 людина одночасно отримує зарплату у двох формально незалежних компаніях: 39 працівників — у «Консалтинг-Буді» та «Ю.Бі.Сі.».

«З однієї і тієї самої IP-адреси звітуються ці 39 компаній. Сім із них, до речі, тільки — регулярно: „Консалтинг-Буду“, „Ю.Бі.Сі.“ і інші. Дві з цих фірм працюють лише і тільки з „Консалтинг-Буд“ і „Ю.Бі.Сі.“. Там 100% спільного обороту», — повідомив політик.

Щодо субпідрядних робіт, Железняк поінформував, що дві компанії отримали близько 58% усього субпідрядного обороту — 233 млн грн.

«А тепер давайте складемо все це в одну картину. Обладміністрація платить аванси — 824 мільйони. І 765 з них отримують дві компанії однієї родини. Актами вони закривають поки що 23 (млн — ред.). Далі гроші йдуть двома шляхами. Перший — метал, арматура. Вона проходить через компанію „Тризуб“, „Сталь Плюс“ — фірму з одним працівником. І на кожному кроці у нас дорожче на 12-26%. Другий — це субпідряд. Там майже 60% його забирають дві компанії. В Нових Петрівцях роботу, куплену за 820 тис., виставили за 11 млн 670 тис. І кожна ланка додає свою націнку», — розповів народний обранець.

Железняк додав, що такий вигляд, за його оцінкою, може мати схема, за якою різниця між реальною вартістю та цінами, закладеними в кошторисах, «осідає» на різних етапах.

Водночас, за словами нардепа, з податкових накладних неможливо встановити, куди надалі спрямовуються ці кошти. Для цього необхідно досліджувати банківські рахунки, доступ до яких мають слідчі.

На різниці у вартості металу могло «осісти» близько 21 млн грн: до чого тут власник крокодила

Железняк також повідомив, що під час засідання парламентської слідчої комісії представник компанії «Сталь Плюс» попросив розрахуватися з підприємством за вже поставлену продукцію. За словами представника, «Сталь Плюс» на той момент передала генпідряднику, який працює над об’єктами критичної інфраструктури, значно більше металопрокату, ніж отримала за нього коштів.

«Тобто, аванси підрядник отримав, а постачальник металу, за його словами, свої гроші не отримав. І ця людина з’явилася в новинах, як ви розумієте, після всього цього, коли днями поліція Київщини провела обшуки в Києві і Дніпрі, і у справі про можливе розкрадання коштів на захисті енергооб’єктів нам вирвали ці не дуже цікаві історії з дніпровським бізнесменом Володиславом Соколовим (власником крокодила — ред.), якого медіа пов’язують зі „Сталь Плюс“ і „Тризубом“, тобто якраз з усіма цими компаніями», — розповів нардеп.

Він нагадав, що, за версією слідства, лише на різниці у вартості металу могло «осісти» близько 20 млн 800 тис. грн. Водночас після проведення обшуків Соколов записав відеозвернення, у якому заявив, що Київська ОВА не розраховується з ним, і навів відповідні суми. При цьому нардеп звернув увагу на слова бізнесмена про те, що він отримав 160 млн грн авансу.

«У червні генпідрядна організація і проєктна отримала авансовий платіж у розмірі 580 мільйонів гривень. Я як постачальник металопрокату отримав передоплату у розмірі 160 мільйонів гривень», — сказав у зверненні Соколов.

За словами бізнесмена, загалом протягом року він поставив матеріалів для підстанції ПС-110 на 726 млн грн. Таким чином, ця сума, як зазначив Соколов, учетверо перевищує отриманий ним аванс.

«726 мільйонів за рік. І ще він (Соколов — ред.) каже, що обладміністрація загалом винна йому понад мільярд. Звіряємо. За даними податкових накладних, весь оборот „Сталь Плюс“ за 2,5 року — це 395 мільйонів. А стороною жодного із 26 договорів „Сталь Плюс“ не є, вона — субпідрядник. Платити за метал йому мали підрядники, а не область. Я не говорю, що він тут говорить неправду. Я кажу, що документи цього не підтверджують. Виходить, учасники цього ланцюжка вже самі між собою з’ясовують в публічній площині, хто кому винен», — пояснив Железняк.

Фактична готовність захисту енергооб’єктів Київщини

Повертаючись до питання фінансування, він повідомив, що «Консалтинг-Буд» отримав близько 440 млн грн авансових платежів. Водночас, згідно з актами виконаних робіт, компанія підтвердила виконання робіт лише на трохи більше ніж 15 млн грн. «Ю.Бі.Сі.» отримала 325 млн грн авансу, а виконаними роботами підтвердила 7,5 млн грн. Ще 59 млн грн отримала «БК Київ Фасад», однак, за даними Железняка, у документах виконаних робіт у неї наразі зазначено нуль гривень.

Замовник пояснював затримки повітряними тривогами, складними ґрунтами та постійними змінами вимог Міністерства енергетики. Водночас він звітував про будівельну готовність об’єктів до 80%.

«Але готовність — це слово в довідці, а акти виконаних робіт — значно менше. І, як ви розумієте, зі всім цим ми заходимо в зиму. І це, очевидно, буде проблемою. І цим, очевидно, вже користуються вороги. Я переконаний, що він (ворог — ред.) все зі своєї авіарозвідки і супутників точно має», — висловився народний депутат.

Висновки про можливу корупцію на захисті енергетики

Підсумовуючи наведені дані, Железняк зазначив, що КОВА без проведення тендерів із двома компаніями, які належать одній родині, уклала договори на облаштування захисту енергетичних об’єктів Київщини. Нові договори підписували навіть після оголошення підозри власниці «Консалтинг-Буду» та взяття її під варту.

Крім того, кошториси для різних об’єктів містили однакові ціни та, ймовірно, копіювалися. В одному з випадків, як зазначив Железняк, кількість арматури у кошторисі вп’ятеро перевищувала обсяг, який фізично можна було розмістити у відповідній конструкції.

Політик також наголосив, що безпосереднім будівництвом захисту займалася «Ю.Бі.Сі.», у штаті якої було лише п’ятеро працівників і яка не мала власної техніки.

«І метал іде через фірму з одним працівником, де все одно як державі нам не заважало дати аванс на 824 мільйони. І обшук з крокодилами, який все це підняв наверх», — зазначив нардеп.

Після аналізу зібраної інформації Железняк та його команда передали всі матеріали до НАБУ.

«Ця історія про крокодила, якщо розібратися, вона значно більша, значно цікавіша і, не жаль, значно сумніша. Тому що там вилізе і вся ця історія з Київською адміністрацією, яка очевидно мала про це знати, і про те, що вони всю цю історію мали би перевірити, якщо б хоча б не з боку розслідування, то з боку наявності металу і арматури», — розповів народний обранець.

Резюмуючи, Железняк наголосив, що йдеться про захист української енергетики та забезпечення людей світлом і теплом.

«Там, де кожна гривня пішла в тераріум, на бетон, це означає, що все менше цього світла і тепла в нас буде», — сказав нардеп.

Нагадаємо, кількома днями раніше у соцмережах набули розголосу фото та відео обшуків у розкішному двоповерховому пентгаусі у Дніпрі з позолотою, басейном, ліфтом, тераріумом із живим крокодилом та елітним автопарком. Ці обшуки були пов’язані із розкраданням коштів на будівництво захисних споруд для енергооб’єктів Київщини. Власник нерухомості — дніпровський підприємець Владислав Соколов. За даними розслідувачів, він може неформально контролювати компанії «Сталь Плюс» і «ТД Тризуб», причетні до розкрадання 129 млн грн на захисті енергооб’єктів, а також бути причетних до схем на будівництві шкільних укриттів на Київщині, де підрядник «Консалтинг-Буд» вивів 10,8 млн грн через фіктивні фірми з орбіти Соколова. Слідство триває.

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