Представник ГУР МО Вадим Скібіцький

Реклама

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) завчасно інформує Збройні сили та об’єкти критичної інфраструктури про підготовку російських повітряних атак.

Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, передає «РБК-Україна» із посиланням на форум «Енергія, що тримає Україну».

За словами Скібіцького, розвідувальні дані дозволяють Україні ефективно готуватися до ворожих ударів.

Реклама

«Відповідно, ми маємо інформацію, попереджаємо і наші Повітряні сили, і керівників підприємств критичної інфраструктури, коли планується удар, які сили та засоби можуть бути залучені», — розповів Скібіцький.

Він пояснив, що це дозволяє, передусім, підготуватися до такого удару з боку РФ.

«А по-друге, зробити маневр силами і засобами ППО, щоб гарантовано організувати безпеку на найважливіших об’єктах», — додав представник ГУР МО.

Водночас, він акцентував на тому, що ключовим елементом безпеки залишається протиповітряна оборона.

Реклама

«Без потужної, багатоешеленованої системи ППО, яка передбачає різні висоти і дальності, повністю забезпечити безпеку наших об’єктів неможливо», — підсумував Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, раніше голова ГУР Кирило Буданов висловився щодо майбутнього України, наголосивши, що найближчими роками країна не матиме «абсолютно мирного, беззагрозливого життя».

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України також прокоментував спробу очільника Росії Володимира Путіна укласти зі США мирну угоду без участі Києва чи Європи.