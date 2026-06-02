Як саме працюватимуть нові правила бронювання: Кабмін дав відповіді на головні запитання

Бронювання

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке суттєво змінює систему бронювання військовозобов’язаних. В уряді детально пояснили, як саме працюватимуть нові правила, які покликані зробити процес більш прозорим та справедливим.

Як зазначають у Кабміні, оновлення не скасовує бронювання для бізнесу, а лише змінює критерії, аби зберегти баланс між обороною та економікою. Водночас для підприємств передбачено перехідний період — чинна критичність та бронювання працівників зберігаються до 1 вересня 2026 року.

Три головні блоки змін: що потрібно знати

Зарплатний критерій: Для підтвердження критичності підприємства та бронювання працівника встановлюється вимога щодо середньої зарплати (до вирахування податків) на рівні 3 мінімальних ЗП (25 941 грн) . Для прифронтових територій діє пільгова умова — 2,5 мінімальні ЗП (21 618 грн) . На державні та комунальні підприємства ця вимога не поширюється.

Працівники за сумісництвом: Якщо людина працює у кількох місцях, вона зараховуватиметься в квоту бронювання лише один раз (за тим місцем роботи, яке подасть документи). Забронювати працівника за сумісництвом можна, але подвійно збільшувати квоту для різних компаній він більше не зможе.

Перегляд критичності: Усі міністерства та ОВА мають перезатвердити свої критерії з Міноборони та Мінекономіки. Після цього підприємства повинні заново подати пакет документів для підтвердження свого статусу за новими правилами.

Водночас для бізнесу передбачений перехідний період. Чинна критичність підприємств не скасовується автоматично. Також до 1 вересня зберігається діюче бронювання військовозобов’язаних працівників таких підприємств.

Типові питання щодо нових змін до бронювання

1. Як працюватиме бронювання для працівників за сумісництвом?

Працівник враховуватиметься в квоту бронювання лише за одним місцем роботи. Це не обов’язково має бути основне місце роботи. Якщо військовозобов’язаний працює на основній роботі та ще на кількох підприємствах за сумісництвом, врахувати його в кількість військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві, можна лише один раз.

2. Чи може працівник бути заброньований на підприємстві, де він працює за сумісництвом?

Так, якщо саме це підприємство враховує його у свою квоту бронювання. Головний принцип полягає в тому, що один військовозобов’язаний може бути врахований лише один раз, незалежно від кількості місць роботи.

3. Чи потрібно підприємствам знову подавати документи для підтвердження критичності?

Так. Рішення щодо підтвердження статусу критичності державні органи прийматимуть за оновленими критеріями та після отримання від підприємства повного пакету документів.

4. Що буде, якщо документи на бронювання розглядають довго і вони втрачають актуальність?

Державний орган має розглянути звернення підприємства у строк не більш як 10 робочих днів. Щоб уникнути затримок, підприємству потрібно подати повний і достовірний пакет документів.

5. Чи зберігається критичність підприємства на час перехідного періоду?

Рішення про визнання підприємств критично важливими, строк дії яких завершується 1 вересня.

6. Чи зберігається чинне бронювання працівників?

Так. На час перехідного періоду зберігається і чинна критичність підприємств, і чинне бронювання військовозобов’язаних працівників цих підприємств.

7. Що змінилося для ФОПів?

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронювання ФОПів не передбачене.

8. Що змінилося для державних і комунальних підприємств?

Зміни щодо розміру нарахованої середньої заробітної плати застрахованих осіб, тобто працівників, не стосуються державних і комунальних підприємств.

9. Зарплатний критерій рахується до чи після сплати податків?

Йдеться про нараховану середню заробітну плату, тобто до сплати податків.

10. Чи не виникне затримок через масове подання документів?

Уряд скоординував роботу державних органів щодо дотримання строків розгляду звернень. За умови подання повного і достовірного пакету документів рішення має бути прийняте у строк не більш як 10 робочих днів.

11. Що має робити заброньований працівник критично важливого підприємства?

Працівнику не потрібно самостійно подавати документи для підтвердження критичності підприємства. Йому варто перевірити у роботодавця, чи зберігається чинне бронювання, стежити за актуальністю військово облікових даних і завчасно уточнити свій статус у відповідальної особи підприємства.

12. Що мають зробити уповноважені особи критично важливих підприємств?

Уповноважені особи повинні завчасно перевірити, чи відповідає підприємство оновленим критеріям, переглянути список працівників для бронювання, окремо перевірити працівників за сумісництвом, оцінити рівень середньої зарплати підприємства і зарплати працівників, яких планують бронювати, підготувати документи для перепідтвердження критичності та не відкладати подання до завершення перехідного періоду.

13. Де підприємства зможуть дізнатися про оновлені критерії критичності?

Підприємства мають орієнтуватися на офіційні рішення органів, які визначають критичність у відповідній сфері або регіоні. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація буде доступна через офіційні канали відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації.

Раніше ми писали про те, що підприємства в Україні матимуть три місяці — до 1 вересня, — щоб підтвердити критичність за оновленими правилами бронювання.

