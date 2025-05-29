Як школи КМDШ формують розвиток емоційного інтелекту, соціальних та лідерських навичок

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Чи може школа навчити дитину розуміти себе і світ, бути емпатійною, відповідальною та впевнено в собі особистістю? Про практики КМДШ розповів засновник цієї мережі приватних шкіл та садочків Володимир Козленко. У цьому матеріалі ви знайдете інформацію про практичні підходи освітньої мережі та поради для батьків від заступниці директора з формаційної програми КМДШ Голосіїв Юлії Доматенко.

Навіщо дітям EQ і soft skills?

Емоційний інтелект – це здатність розуміти власні емоції та емоції інших, управляти своїми реакціями та будувати здорові стосунки. Soft skills є надзвичайно важливими в сучасному світі:

в комунікації, адже без уміння чути й домовлятися навіть найпотужніша ідея може залишитися нереалізованою;

в особистих стосунках, бо емпатія, відповідальність, впевненість – це навички, які потрібні не лише в роботі, а й у сім’ї, дружбі, громадянському житті;

у професійній реалізації – роботодавці дедалі частіше шукають не диплом, а людину, здатну ефективно комунікувати, проявляти ініціативу, бути гнучкою.

Ключові «м’які» навички треба формувати ще зі школи

У КМДШ Всесвіт ми не маємо на меті виростити ерудита-відмінника. Ми допомагаємо дітям знайти себе і вирости цілісною щасливою особистістю. Тому в коло своєї формаційної роботи ми вносимо такі навички:

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Емпатія . Здатність розуміти інших – фундамент лідерства і командної взаємодії.

Відповідальність – розуміння причинно-наслідкових зв’язків, уміння тримати слово.

Публічний виступ та вміння слухати.

Креативність і гнучкість – здатність адаптуватися та шукати рішення в нових обставинах.

Відчувати себе та інших

У КМДШ ми використовуємо низку інструментів для формування емпатії. Одним з найефективніших є програма СЕЕН (SEEL – Social, Emotional and Ethical Learning). Вона лежить в основі формаційних занять «Година Sense» починаючи ще з Preschool. Цей освітній підхід акцентує увагу на формуванні в учнів навичок саморефлексії, емоційного саморегулювання, ефективної комунікації, емпатії до себе та інших, а також здатності ухвалювати обґрунтовані рішення.

Відповідальність як цінність і фундамент лідерства

Коли діти не бояться визнавати помилки, батьки – бути партнерами, а вчителі – діяти послідовно й справедливо, це і є відповідальність. Вона є нашим внутрішнім компасом, що допомагає кожному тримати слово, дбати про інших і спільну справу.

До прикладу, шкільне самоврядування в КМДШ – це не просто активність учнів, а справжня лабораторія відповідальності. Тут кожен школяр отримує можливість не лише виражати свої ідеї, а й брати на себе реальні обов’язки, навчатися ухвалювати рішення та нести за них відповідальність. Через ініціативи та проєкти шкільного самоврядування діти вчаться організовувати події, ініціювати зміни і бути лідерами у межах шкільної спільноти та поза нею.

У 2023 році наші старшокласники стали співзасновниками Ліги учнівського самоврядування приватних шкіл Києва і вже третій рік поспіль організовують та проводять масштабні міжшкільні змагання – APS-games. Наші молодші учні мріють подорослішати, щоб долучитися до самоврядування, і щиро пишаються, коли їм довіряють провести заняття для однокласників або вчителів, або власноруч провести майстер-клас. У ці моменти вони по-справжньому відчувають, що таке відповідальність – коли інші довіряють їм стати лідером, нехай і на одну маленьку подію. Саме з таких кроків і починається шлях до усвідомленого лідерства.

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Говорити і бути почутим

Донести свою думку до інших, дібрати правильні аргументи для переконання, не боятись гострих запитань – цьому учні мережі КМДШ вчаться на заняттях з дебатного мистецтва. Вони розвивають навички мислити послідовно й виразно, структурувати свою ідею та якісно доносити її до слухача. Окрім того, дебати вчать слухати уважно та швидко опрацьовувати отриману інформацію, виокремлюючи та беручи до уваги головне. Також учні КМДШ досягають гарних результатів у дебатних турнірах українською та англійською мовами, рольовій грі «Модель ООН» та систематично демонструють майстерність під час захистів проєктної діяльності. Наші діти добре знають: щоб ідея «запрацювала», її потрібно не лише створити, а й донести її цінність до інших.

Знаходити ефективні рішення в швидкозмінному світі

У мережі КМДШ у проєктній діяльності учні беруть на себе ролі, розподіляють обов’язки, презентують результати. Та деякі формати проєктів навчають ще більшого – творчо підходити до реалізації задуманого і, за потреби, гнучко змінювати плани, якщо цілі чи зміст втрачають актуальність.

Так, минулого року учні 11 класу з викладачами історії та географії у межах проєктної роботи створювали фільм-путівник для мандрівників у Кам’янці-Подільському. Процес тривав пів року: від ідеї та написання сценарію до зйомок, монтажу і благодійного показу. На етапі зйомок діти зіштовхнулися з неможливістю реалізувати частину важливих сюжетних ліній. Та завдяки злагодженій роботі команди швидко адаптували сценарій до нових умов. І в результаті отримали навіть кращий продукт, ніж задумували спочатку. Головний висновок, який винесли учні: не існує безвихідних ситуацій – усе можна вирішити, якщо залишатися гнучким і мислити творчо.

«Домашня» робота для батьків

Проте дитина не перебуває в школі весь час. Тож роботи педагогічної команди недостатньо, щоб учень органічно набував потрібних для життя навичок. Тут вже справа за батьками. І це може лише звучати «складно», проте шлях до цілісності і впевненості дитини складається з простих дій. Що ж можна робити вдома?

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Називати емоції. Це допоможе дитині розпізнавати, що вона зараз злиться/сумує/радіє. І важливо на цьому етапі пояснювати, що поганих емоцій не буває – всі її почуття нормальні для людини.

Аналізувати складні ситуації. «Чому ти посварився з другом?», «Як інакше можна було зреагувати?». Це допомагає розібратись в своїх почуттях та почуттях оточуючих, сформувати моделі оптимальної поведінки на майбутнє.

Залучати до сімейних рішень. Дитина розумітиме, що її думка й почуття важливі, що найближчі люди зважають на неї.

Практикувати публічні виступи . Сімейні «мініпрезентації» – чудова вправа для впевненості. Зі старшими дітьми можна обирати для прочитання спільну книгу або разом подивитись фільм, а потім обговорювати – це також покращить навички презентації та аналізу.

Хвалити за зусилля, а не тільки за результат. Це підтримує здорову самооцінку та відповідальність.

Ділитися власним досвідом. Дітям важливо бачити, що дорослі теж помиляються, але знаходять сили виправляти ситуацію, просити вибачення, робити висновки. Це допомагає дитині приймати свої емоції та помилки без страху, як природну частину зростання.

Чому це працює?

Такий підхід допомагає учням КМДШ набувати важливих для майбутнього скілів. Ми бачимо, як випускники проявляють себе ініціативними, самостійними, здатними вести за собою інших. Вони легко адаптуються в новому середовищі, продовжують свою активну позицію в студентських самоврядуваннях, стають лідерами проєктів, волонтерських ініціатив, у тому числі — представляють українську молодь за кордоном.

Світ змінюється, і разом з ним змінюється й поняття успіху. Тепер це не лише «знати», а й «вміти бути» – партнером, лідером, людиною. У КМДШ ми ростимо лідерів, які не просто володіють знаннями, а знають, як застосувати їх у реальному житті. І це спільна справа школи, батьків і дитини.