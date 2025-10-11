Як швидко енергетики відновлюватимуть світло після ударів РФ: експерт дав відповідь

Відключення світла в Україні

В Україні можуть бути вимкнення світла після російських атак, але їх будуть швидко лагодити.

Про це в етері КИЇВ24 розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

За словами Рябцева, захистити від ворожих балістичних ракет енергетичні об’єкти можуть лише куполи ППО, яких Україні не вистачає, тож атак не уникнути. Проте енергетики зможуть швидко повертати людям світло, упевнений фахівець.

Водночас експерт порадив українцям подбати про власну енергетичну автономність та не забувати про теплову ізоляцію, щоб не опалювати навколишнє середовище. А також розкритикував рекомендації встановлювати буржуйки, бо у багатоквартирних будинках заборонено відкрите полум’я.

Підступний нічний удар РФ

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня країна-агресорка Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Також протягом ночі російська армія здійснювала масовану атаку на Київ та область. Мешканці столиці повідомляли, що на лівому березі зникло світло приблизно о 03:18. Влада це підтвердила і додала, що є також проблеми з водопостачанням. Наразі у місті зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням, без світла частково залишилися шість районів.

В області запроваджено екстрені відключення електроенергії, які потім скасували.