Як скасувати заявку на обмін водійського в "Дії": що потрібно знати

Застосунок «Дія» / © Державна податкова служба України/Facebook

Користувачі застосунку «Дія» не можуть скасовувати або змінити подану заявку на обмін водійського посвідчення. Якщо у введених даних виявиться помилка, необхідно оформити нову заявку.

Про це повідомили в сервісних центрах МВС Київської області, повідомляє Судово-юридична газета.

Відзначається, що функціонал для редагування чи скасування заявки наразі не передбачено.

Фахівці радять перед підтвердженням заявки уважно перевіряти всі дані, особливо:

Прізвище, ім’я та по батькові

Серію та номер водійського посвідчення

Адресу доставки у випадку оформлення через пошту

«Кілька хвилин уважної перевірки дозволять уникнути повторного оформлення та заощадять час», — зазначають у сервісних центрах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, зо від 13 вересня по 15 вересня через оновлення реєстрів деякі сервіси та послуги на порталі та в мобільному застосунку «Дія» тимчасово будуть недоступні.