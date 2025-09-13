- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Як скасувати заявку на обмін водійського в "Дії": що потрібно знати
МВС радить перевіряти прізвище, ім’я, по батькові та інші дані перед підтвердженням заявки в Дії.
Користувачі застосунку «Дія» не можуть скасовувати або змінити подану заявку на обмін водійського посвідчення. Якщо у введених даних виявиться помилка, необхідно оформити нову заявку.
Про це повідомили в сервісних центрах МВС Київської області, повідомляє Судово-юридична газета.
Відзначається, що функціонал для редагування чи скасування заявки наразі не передбачено.
Фахівці радять перед підтвердженням заявки уважно перевіряти всі дані, особливо:
Прізвище, ім’я та по батькові
Серію та номер водійського посвідчення
Адресу доставки у випадку оформлення через пошту
«Кілька хвилин уважної перевірки дозволять уникнути повторного оформлення та заощадять час», — зазначають у сервісних центрах.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, зо від 13 вересня по 15 вересня через оновлення реєстрів деякі сервіси та послуги на порталі та в мобільному застосунку «Дія» тимчасово будуть недоступні.