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"Як сон": перші емоції звільнених з полону українських захисників (фото, відео)
Звільнені з полону українські військові вперше за довгий час зателефонували рідним. Перші слова воїнів доводять до сліз.
Серед звільнених з російського полону 19 серпня захисників переважно солдати й сержанти. Бійці поділилися своїми першими емоціями після повернення додому та сказали перші слова своїм рідним на свободі.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Більшість серед звільнених становлять військовослужбовці солдатського та сержантського складу — 99% усіх повернутих. Вік найстаршого з них — 59 років, наймолодшого — 26. У двох захисників учора були дні народження — їм виповнилося 34 та 45 років.
Серед звільнених також є військові, які мають тяжкі поранення та серйозні захворювання.
Звільнені з неволі захисники поділилися своїми першими емоціями.
«Як сон. Навіть не віриться, що я вдома», — сказав один із бійців.
«Скоро, скоро, зайці, скоро», — каже рідним інший захисник.
«Привіт, тату, як ти там? Все добре. Я вже в Україні», — говорить своєму батькові ще один звільнений з полону.
«Потрапити додому, побачити рідних і близьких. Більше я ні про що не думаю», — поділився своїми емоціями один із захисників.
Звільнені з полону українські військові (9 фото)
Нагадаємо, 19 серпня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ, у результаті якого додому повернулися 103 українські захисники — воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Серед звільнених є оборонці Маріуполя та бійці з багатьох інших напрямків фронту.