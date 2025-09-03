Як спорт допомагає долати стрес: досвід компанії БаДМ

Реклама

Фармдистриб’ютор БаДМ реалізував літню програму BADM SPORT CUP 3.0, яка стала і спортивною ініціативою, й інструментом підтримки ментального та фізичного здоров’я працівників.

Рух як ресурс для відновлення

Програма BADM SPORT CUP охоплює понад 10 активностей

Фізична активність добре допомагає справлятися зі стресом: рух, ритм, дихання — механізми повернення контролю над собою, зниження тривожності та покращення настрою на фізичному рівні.

Програма BADM SPORT CUP охопила всі підрозділи компанії, які обирали свій формат серед понад 10 активностей: від командних ігор до водного спорту. Головна умова проєкту — максимальна залученість всіх співробітників, для більш плідного командоутворення.



“Спортивні заняття, які були запропоновані, вразили своїм різноманіттям та рівнем підготовки. Це були біг, волейбол, настільний теніс, футбол, боулінг, йога, бадмінтон, спортивне орієнтування, мотузковий парк, стрільба з луку та водні активності. Це абсолютно новий досвід, який тепер хочеться зробити регулярним”, — зазначає Олександр, один з учасників змагань.

Від ініціативи до системи всередині компанії

Ідея BADM SPORT CUP перегукується з рекомендаціями фахівців центру громадського здоров’я, які підтверджують, що регулярні фізичні вправи можуть зменшити стрес та полегшити симптоми тривоги. Спорт у корпоративному середовищі БаДМ додатково покращує комунікацію серед колег, зміцнює командний дух та мотивує на нові робочі досягнення.

"Ми бачимо у спорті потужний стратегічний ресурс для фізичного і ментального здоров'я наших співробітників. Це інструмент, який дозволяє людям залишатися продуктивними, зберігати психічне здоров'я та бути частиною сильної команди", — коментує Дмитро Бабенко, в.о. Генерального директора БаДМ.

Плани проєкту БаДМ на майбутнє

Восени команда БаДМ готується до нового спільного виклику — напівмарафону на дистанцію 21,1 км. Участь зможуть взяти співробітники, які під час попередніх етапів програми подолали дистанцію у 20 км. Подія має відбутися у вересні та стане продовженням корпоративної спортивної ініціативи, перетворивши її на системну підтримку здоров'я працівників та спільні перемоги.