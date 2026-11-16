Як спростять отримання статусу УБД: Кім назвав головні кроки цифровізації послуг для ветеранів

Кім розповів про цифровізацію послуг для ветеранів

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Цифровізація послуг для ветеранів — одне з головних завдань. Над цим вже працює Міністерство цифрової трансформації.

Про це міністр у справах ветеранів Віталій Кім розповів у інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

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За його словами, зараз ветеран або його родина можуть отримати витяг із реєстру ветеранів через «Дію», не відвідуючи ЦНАП. Це полегшує життя. Але отримання статусу учасника бойових дій – інша процедура. Вона складається із семи кроків, три з яких обов'язкові: ВЛК, здача зброї та отримання посвідчення.

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«Інші процеси держава могла б виконувати самостійно — між військовими частинами, Міноборони, Міністерством охорони здоров'я та іншими органами. Але повноцінної взаємодії між реєстрами різних міністерств поки немає. Цю задачу зараз починає реалізовувати Міністерство цифрової трансформації. Ми всіма силами долучені до цього процесу. Уже є принципова домовленість із Міноборони щодо цифровізації реєстру», — зазначив Кім.

Пільги учасникам бойових дій 2026 року — перелік

Одна з найвагоміших пільг для УБД — 75% знижки на оплату житла та житлово-комунальних послуг у межах встановлених норм. Пільга поширюється, зокрема, на газ, електроенергію та інші комунальні послуги. Також передбачена 75-відсоткова знижка на паливо для людей, які проживають у будинках без центрального опалення.

Також учасники бойових дій мають право безоплатно отримувати лікарські засоби, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів. Крім того, статус УБД дає право на безоплатний проїзд міським пасажирським транспортом, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів.

УБД мають право використати щорічну відпустку у зручний для себе час. Крім того, їм надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік. А за дотримання визначених законом умов учасники бойових дій можуть скористатися правом на достроковий вихід на пенсію за віком. Повний перелік пільг — у матеріалі TSN.ua.

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