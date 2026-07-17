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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
25
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1 хв

Як списати борги за комуналку за зруйноване житло: покрокова інструкція від нардепа

Для скасування нарахувань громадянам необхідно зафіксувати факт непроживання через органи місцевої влади та отримати відповідний акт.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Комуналка

Комуналка / © ТСН

За зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло, в якому фізично не проживають люди, не мають нараховувати плату за комунальні послуги.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявив народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Як звільнитися від нарахувань: покроковий алгоритм

За словами парламентаря, автоматично нарахування не припиняються — власнику пошкодженого чи залишеного майна потрібно офіційно підтвердити цей статус. Для цього необхідно виконати кілька кроків:

  1. Організувати фіксацію: звернутися до органів місцевого самоврядування (селищної, міської ради або ВА), щоб задокументувати факт того, що у житлі ніхто не мешкає.

  2. Отримати документ: організація має видати офіційний акт про непроживання або пошкодження нерухомості.

  3. Подати заяви постачальникам: з отриманим актом потрібно звернутися безпосередньо до компаній, які надають послуги з постачання електроенергії, тепла, газу та води.

Що робити у разі відмови

Сергій Нагорняк наголосив, що закон чітко захищає права українців у цьому питанні. Якщо профільні компанії чи місцеві чиновники на місцях трактуватимуть норми права інакше і продовжуватимуть надсилати платіжки, до справи долучиться профільний комітет ВР.

«Якщо на місцях закон трактуватимуть інакше, парламент здійснюватиме жорсткий контроль», — резюмував народний депутат.

Нагадаємо, в Україні дорожчає комуналка, експерти пояснили, скільки тепер платитимемо за воду, струм, газ і опалення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
25
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