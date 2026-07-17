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Як списати борги за комуналку за зруйноване житло: покрокова інструкція від нардепа
Для скасування нарахувань громадянам необхідно зафіксувати факт непроживання через органи місцевої влади та отримати відповідний акт.
За зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло, в якому фізично не проживають люди, не мають нараховувати плату за комунальні послуги.
Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявив народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
Як звільнитися від нарахувань: покроковий алгоритм
За словами парламентаря, автоматично нарахування не припиняються — власнику пошкодженого чи залишеного майна потрібно офіційно підтвердити цей статус. Для цього необхідно виконати кілька кроків:
Організувати фіксацію: звернутися до органів місцевого самоврядування (селищної, міської ради або ВА), щоб задокументувати факт того, що у житлі ніхто не мешкає.
Отримати документ: організація має видати офіційний акт про непроживання або пошкодження нерухомості.
Подати заяви постачальникам: з отриманим актом потрібно звернутися безпосередньо до компаній, які надають послуги з постачання електроенергії, тепла, газу та води.
Що робити у разі відмови
Сергій Нагорняк наголосив, що закон чітко захищає права українців у цьому питанні. Якщо профільні компанії чи місцеві чиновники на місцях трактуватимуть норми права інакше і продовжуватимуть надсилати платіжки, до справи долучиться профільний комітет ВР.
«Якщо на місцях закон трактуватимуть інакше, парламент здійснюватиме жорсткий контроль», — резюмував народний депутат.
Нагадаємо, в Україні дорожчає комуналка, експерти пояснили, скільки тепер платитимемо за воду, струм, газ і опалення.