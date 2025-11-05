ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
409
2 хв

Як Сталін познущався з назви найстарішого міста в Україні: історик розповів

Історик Алфьоров пояснив, чому Сталін додав приставку до назви міста Білгород-Дністровський.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський / © wikimedia.org

Найстаріше місто України, історія якого налічує понад 2,5 тисячі років, досі має у своїй назві слід радянської політики — штучну приставку, додану за наказом Йосипа Сталіна.

Про це повідомив історик, голова Інституту національної пам’яті України Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube, передає Главред.

Унікальна історія «Білого Граду»

Йдеться про місто Білгород-Дністровський, яке протягом століть змінювало назви, але завжди зберігало свою сутність. Алфьоров підкреслив, що незалежно від того, хто володів містом, його назва завжди означала «Білий Град» або «Білгород»:

  • Давні греки називали його Тіра.

  • Римляни — Альба Юлія.

  • Турки — Акерман.

  • Молдавани — Четатя-Албе («Біла фортеця»).

«Знущання» радянського диктатора

Історик заявив, що у 1944 році радянська влада вирішила втрутитися в цю багатовікову традицію.

«Сталін наказав перейменувати місто Білгород у Білгород-Дністровський, так, щоб відрізняти від російського Бєлгорода,» — розповів Алфьоров.

Таким чином, додана приставка «Дністровський» була штучним рішенням кремлівського диктатора, яке до сьогодні залишається в назві українського міста на Одещині. На думку історика це є «знущанням над українським містом».

