Як Сталін познущався з назви найстарішого міста в Україні: історик розповів

Білгород-Дністровський / © wikimedia.org

Реклама

Найстаріше місто України, історія якого налічує понад 2,5 тисячі років, досі має у своїй назві слід радянської політики — штучну приставку, додану за наказом Йосипа Сталіна.

Про це повідомив історик, голова Інституту національної пам’яті України Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube, передає Главред.

Унікальна історія «Білого Граду»

Йдеться про місто Білгород-Дністровський, яке протягом століть змінювало назви, але завжди зберігало свою сутність. Алфьоров підкреслив, що незалежно від того, хто володів містом, його назва завжди означала «Білий Град» або «Білгород»:

Реклама

Давні греки називали його Тіра .

Римляни — Альба Юлія .

Турки — Акерман .

Молдавани — Четатя-Албе («Біла фортеця»).

«Знущання» радянського диктатора

Історик заявив, що у 1944 році радянська влада вирішила втрутитися в цю багатовікову традицію.

«Сталін наказав перейменувати місто Білгород у Білгород-Дністровський, так, щоб відрізняти від російського Бєлгорода,» — розповів Алфьоров.

Таким чином, додана приставка «Дністровський» була штучним рішенням кремлівського диктатора, яке до сьогодні залишається в назві українського міста на Одещині. На думку історика це є «знущанням над українським містом».

Нагадаємо, якщо ви мрієте побачити в одному місці історію, мистецтво та морську романтику, Музей морського флоту України стане обов’язковим пунктом на культурній мапі Одеси.

Реклама

Також Київ уміє дивувати не лише красою соборів і зеленими схилами Дніпра. Його темний бік — це архітектура, історія, біль і міфи. Ми зібрали п’ять наймоторошніших місць столиці, які досі тримають у напруженості і туристів, і містян.