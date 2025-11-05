- Дата публікації
Як Сталін познущався з назви найстарішого міста в Україні: історик розповів
Історик Алфьоров пояснив, чому Сталін додав приставку до назви міста Білгород-Дністровський.
Найстаріше місто України, історія якого налічує понад 2,5 тисячі років, досі має у своїй назві слід радянської політики — штучну приставку, додану за наказом Йосипа Сталіна.
Про це повідомив історик, голова Інституту національної пам’яті України Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube, передає Главред.
Унікальна історія «Білого Граду»
Йдеться про місто Білгород-Дністровський, яке протягом століть змінювало назви, але завжди зберігало свою сутність. Алфьоров підкреслив, що незалежно від того, хто володів містом, його назва завжди означала «Білий Град» або «Білгород»:
Давні греки називали його Тіра.
Римляни — Альба Юлія.
Турки — Акерман.
Молдавани — Четатя-Албе («Біла фортеця»).
«Знущання» радянського диктатора
Історик заявив, що у 1944 році радянська влада вирішила втрутитися в цю багатовікову традицію.
«Сталін наказав перейменувати місто Білгород у Білгород-Дністровський, так, щоб відрізняти від російського Бєлгорода,» — розповів Алфьоров.
Таким чином, додана приставка «Дністровський» була штучним рішенням кремлівського диктатора, яке до сьогодні залишається в назві українського міста на Одещині. На думку історика це є «знущанням над українським містом».
