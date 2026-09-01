Як стати оператором БПЛА в корпусі «Азов»: вимоги до кандидатів та умови служби

Як стати оператором БПЛА в корпусі «Азов» / © "Азов"

Реклама

Робота оператора БПЛА

Безпілотники мають широкий спектр застосування у війні: розвідка, ураження, логістика. Частину небезпечних для людей місій перебрала на себе безекіпажна техніка.

Оператор БПЛА здійснює виявлення та ураження ворога і його техніки, коригує артилерію, проводить аеророзвідку та дешифрує відеоматеріали. Проте технології не стоять на місці, тому оператор також повинен постійно вдосконалювати власні навички, адаптуватися до змін і працювати з різними апаратами.

Реклама

Наприклад, якщо раніше важкі бомбери виконували виключно ударні завдання, то згодом почали здійснювати доставку провізії на передові позиції. Такі місії мають свої нюанси, котрі потрібно враховувати та відпрацьовувати.

Реклама

Ефектні відео з уражень ворожої техніки посилюють інтерес до посади оператора БПЛА. Саме тому це один із найпопулярніших запитів у рекрутингових центрах.

Як стати оператором БПЛА?

У 1-го корпусу «Азов» є кілька важливих вимог до тих, хто бажає стати оператором безпілотників. Кандидат повинен мати:

теоретичну і практичну підготовку з безпілотниками;

досвід керування БпЛА;

досвід управління дронами під впливом дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ);

фізичну й психологічну витривалість;

готовність виконувати завдання в зоні активних бойових дій.

Шлях до посади починається з заявки на сайті azov.army. Після цього відбудеться розмова з представником рекрутингового центру та співбесіда з майбутнім командиром. Кандидат може обрати один із підрозділів корпусу:

1-шу бригаду оперативного призначення «Буревій»;

8-му артилерійську бригаду «Гармаш»;

12-ту бригаду спецпризначення «Азов»;

14-ту бригаду оперативного призначення «Червона Калина»;

15-ту бригаду оперативного призначення «Кара-Даг»;

20-ту бригаду оперативного призначення «Любарт»;

41-й полк безпілотних систем «Пілум»;

52-й міжнародний штурмовий полк «Фордж»;

Окремий загін спецпризначення «Туман».

Представники корпусу підтримують рекрутів на всіх етапах долучення до підрозділу. Також надають допомогу при переведенні чинних військових з інших частин.

Реклама

Умови служби

Кандидат, який вирішив долучитися до 1-го корпусу НГУ «Азов», може зробити це як по мобілізації до кінця воєнного стану, так і підписавши контракт. Для тих, хто не досяг мобілізаційного віку доступний «Контракт 18 – 24».

На шляху долучення до підрозділу новобранець отримує повне якісне матеріальне та технічне забезпечення. Крім базового курсу бойової підготовки, який відбувається після мобілізації чи підписання контракту, під час служби боєць зможе регулярно брати участь у навчаннях з професійними інструкторами для покращення власних навичок. Також він отримує безкоштовний доступ до навчальних програм та лекційних матеріалів.

Корпус також гарантує грошове забезпечення у розмірі від 25 000 до 127 000 гривень залежно від завдань та місця проходження служби. Крім того, боєць отримує супровід і допомогу в медичних, психологічних і соціальних питаннях, якщо така потреба є. У випадку поранення усе лікування та реабілітація відбуваються безкоштовно.

Корпус «Азов» - це місце, де життя людини є найвищою цінністю, а довіра – основою відносин як між командуванням та підлеглими, так і між побратимами.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів