Як стати послом європейської молоді: можливість для українців від ЄС

Українська молодь / Фото: EU NEIGHBOURS east

«Посли європейської молоді» — це неполітична, добровільна та динамічна мережа, створена ЄС у 2016 році. Сьогодні вона об’єднує близько 600 активних учасників із понад 30 країн.

В Україні посли європейської молоді беруть участь у численних громадських і комунікаційних проєктах. Як повідомили ТСН організатори програми — EU NEIGHBOURS east, лише у 2025 році українські учасники організували понад 130 заходів — від освітніх лекцій і дискусій до екологічних акцій і кампаній про європейські цінності.

Програма для активної молоді

Майбутні посли братимуть участь в онлайн-зустрічах, міжнародних заходах, громадських ініціативах та інформаційних кампаніях, представляючи молодь своїх країн як на національному, так і на міжнародному рівні.

Кандидати мають добре володіти англійською мовою, бути відкритими до співпраці, волонтерства та громадської діяльності.

Після етапу подання заявок відібраних кандидатів запросять на співбесіду. Успішні учасники пройдуть спеціальні сесії підготовки, а їхні профілі затвердять офіційні партнери ініціативи. Увесь процес триває близько восьми тижнів.

Умови для українських учасників

Через війну українські кандидати можуть подаватися як із території України, так і з будь-якої країни проживання в ЄС. Ініціатива не діє на території Білорусі, однак білоруси, які перебувають у ЄС, можуть долучатися до мережі незалежно від місця проживання.

Подати заявку можуть учасники віком від 16 до 26 років із Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови, України, а також із держав-членів ЄС і Великої Британії. Кінцевий термін подання заявок — 3 листопада 2025 року.