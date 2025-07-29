Як створювався президентський законопроєкт про НАБУ та САП: Федоров розкрив "закулісся"

Михайло Федоров / © Associated Press

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Український уряд та парламент у посиленому режимі працюють над відновленням повноважень та незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). До врегулювання ситуації залучили велику команду уряду, включно з віцепрем’єркою Юлією Свириденко, Міністерством юстиції та віцепрем’єром Михайлом Федоровим.

Про це повідомляє РБК-України.

«Я приєднався до процесу як віце-премʼєр і активно підтримував розробку закону, спираючись на досвід взаємодії з різними державними структурами у межах спільних цифрових і воєнних проєктів», — сказав Федоров.

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За його словами, результатом стало створення збалансованого законопроєкту, покликаного відновити антикорупційну інфраструктуру.

Передумови та суспільна реакція

Нагадаємо, ситуація навколо НАБУ та САП загострилася 22 липня 2025 року, коли Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, а президент Володимир Зеленський того ж дня його підписав. Документ набув чинності 23 липня.

Цей крок спровокував хвилю протестів у Києві та інших містах України, де громадяни вимагали зберегти незалежність антикорупційних органів.

Напругу також посилили обшуки у співробітників НАБУ та САП, проведені СБУ та Офісом генерального прокурора. Тодішні заяви про нібито викриття «російського впливу» всередині НАБУ та звинувачення деяких працівників у державній зраді, корупції та співпраці з РФ, стали предметом широкого обговорення.

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У відповідь на суспільний резонанс, президент Зеленський 24 липня подав до парламенту новий законопроєкт №13533. Президент висловив думку, що цей документ «забезпечить силу системі правопорядку» та гарантуватиме незалежність НАБУ і САП.

Новий законопроєкт передбачає, що співробітники НАБУ та деяких інших правоохоронних органів, які мають доступ до державної таємниці, повинні будуть проходити перевірку на поліграфі не рідше одного разу на два роки.

НАБУ підтвердило відсутність зауважень до цього документа. Ситуація навколо НАБУ та САП також привернула увагу міжнародних партнерів України. Представники Європейського Союзу, США та інших держав закликали українську владу не послаблювати антикорупційні інституції, підкреслюючи їхню важливість для прозорості та міжнародної підтримки.

Раніше повідомлялося, що народні депутати зберуться в сесійній залі 31 липня для остаточного розгляду президентського законопроєкту щодо відновлення незалежності антикорупційних органів.

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