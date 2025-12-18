ТСН у соціальних мережах

269
2 хв

Як Церква ставиться до одностатевих пар: відомий священник Філюк пояснив

Відомий священник із Тернопільщини пояснив позицію Церкви щодо одностатевих шлюбів.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Священник-блогер Філюк зробив різку заяву про ЛГБТ: "овечки, що псують стадо"

Священник-блогер Філюк зробив різку заяву про ЛГБТ: "овечки, що псують стадо"

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив, як Церква ставиться до проблем гендерної ідентичності та прав ЛГБТ-спільноти.

Про це він сказав у своєму Іnstagram.

Філюк відверто визнав, що Церква і він особисто негативно ставляться до одностатевих шлюбів.

«Церква і слово Боже чорне називає чорним. І тому одностатеві відносини не благословляються, бо то є гріх і гидота в очах Божих. Церква не змінить своєї думки. Хтось там каже десь там в Римі чи де. Ми за Рим не відповідаємо. Ми маємо Слово Боже. І в Божім слові написано, що не можна спати чоловікові з чоловіком, як він спить з жінкою, і жінці з жінкою. Гріх є гріхом. І крапка. Амінь. Заплата за гріх ꟷ смерть. Смерть фізична прийшла через гріх і смерть духовна. Хтось буде казати: любов, все таке… Так, любімося, мирімся. Любім всіх… Не ворогуймо! Але гріх залишається гріхом», — заявив священник.

Саме тому Церква не благословляє одностатеві відносини, зазначає Філюк.

«Хтось каже: „А там десь, там, ще там…“ Всяке є. І в стадах є овечки, які є вредні і портять ціле стадо. І всюди є, і в церкві є. По-різному буває. А тому ми з вами тримаємось Божого Слова. І гріховне називається гріхом. І не збочуємо з дороги праведної, а шануємо сімейні цінності», — закликав священник.

269
