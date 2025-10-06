Як у ЗСУ ставляться до ексв’язнів: полковник розкрив правду

Очільник управління штурмових військ у складі Сухопутних військ ЗСУ, полковник Валентин Манько / © Facebook/Володимир Зеленський

В українській армії немає різниці у ставленні до мобілізованих бійців та колишніх ув’язнених. Інколи останнінавіть продуктивніші в бойових завданнях. Щоправда, щодо екс в’язнів діє особлива обережність.

Про це очільник управління штурмових військ у складі Сухопутних військ ЗСУ Валентин Манько розповів у інтерв’ю виданню «Бабель».

Манько відповів на запитання щодо різниці у ставленні до мобілізованого і колишнього в’язня. Він стверджує, що такої різниці немає.

«По‑перше, ми їх (ексв’язнів — ред.) називаємо „спецконтингент“. Для нас вони рівні, інколи навіть продуктивніші в бойових завданнях. Багато з них кажуть, що вони рік, три роки, п’ять просились на фронт. Але їх не відпускали», — сказав полковник.

Водночас, за його словами, щодо бійців, які раніше відбували ув’язнення, діє особлива обережність.

«Звісно, ми щодо них особливо обережні. Бо людина може сказати „я піду воювати“, щоб отримати свободу, а потім розвернутися й втекти. За ними треба наглядати», — пояснив Манько.

Він уточнив, що задля цього забезпечується охорона, щоб колишні ув’язнені від початку не змогли втекти.

«Потім вони йдуть у бій — можуть втекти з бою, але ви ж бачите, вони воюють», — зауважив очільник«штурмового» управління.

Манько також заявив, що особисто він не застосовує до людей силу, а щодо інших — не знає.

«Я не знаю. Але припустімо, що людина приходить у частину п’яна або під наркотиками, і починає щось творити. Що з ним робити? Якщо можливо — умовляють. Якщо не виходить — скручують і вже далі ізолюють», — пояснив полковник.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення понад 10 тис. засуджених було умовно-достроково звільнено з місць позбавлення волі для проходження військової служби. Водночас, законом заборонено мобілізовувати засуджених за умисні вбивства двох і більше осіб (зокрема, з особливою жорстокістю чи сексуальним насильством) та за особливо тяжкі корупційні злочини.