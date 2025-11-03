Як убезпечити техніку під час відключення світла: фахівець дав важливу пораду

Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

Під час відключення світла потужні прилади краще вимикати з розетки.

Таке порадив голова правління ГО «Асоціація енергоаудиторів України» Вадим Литвин в етері КИЇВ24.

«Електробойлери, електроплити варто вимикати повністю з розетки після відключення світла і вмикати через 10-15 хвилин, як мінімум, після того, як подали напругу… Якщо ж у вас стоять реле напруги з таймером, то воно це може зробити за вас, додав Вадим Литвин», — зазначив фахівець.

Реклама

Що відбувається після вмикання світла

Після вмикання світла, яке було відсутнє внаслідок відключень електроенергії, одночасно починають працювати різноманітні прилади, як-от холодильники, лампи, телевізори тощо — напруга різко стрибає.

Коли вмикають електромережу, замість 220 В подають напругу в 170-260 В. Якщо ж із ладу виходить нульовий провідник, а це дуже часто трапляється у старому житловому фонді, напруга може зрости до 300 В. Саме через такий стрибок деякі прилади виходять з ладу.

Тому так необхідно вимикати всі прилади з розетки після відключення світла та вмикати їх за 30 хвилин після відновлення його в будинку і робити це поступово. Спочатку прилад, що потрібен найперше, наприклад, холодильник, потім — наступні.

Нехтування цими правилами і призводить до замикання, псування техніки та врешті-решт — до пожеж.

Реклама

Чому варто встановити реле напруги

Електрики радять встановлювати реле напруги — власне стабілізатор напруги, який здатен захистити техніку від пошкоджень. У разі різкого падіння чи, навпаки, зростання напруги реле напруги відключає подавання струму до його стабілізації, запобігаючи таким чином подаванню небезпечного для техніки струму. Навіть якщо техніка продовжує працювати під час перепадів, термін її роботи скорочується. Вартість такого реле зараз від 1000 грн. Тож фахівці рекомендують його придбати.